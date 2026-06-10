Tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh

Quang cảnh buổi làm việc

Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 với tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng. Thời gian thực hiện kể từ thời điểm Dự án được cấp có thẩm quyền bố trí vốn đến ngày 02/12/2030. Địa điểm xây dựng tại các phường, xã: Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Lam Thành, Hưng Nguyên.





Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hào báo cáo tiến độ thực hiện

Mục tiêu đầu tư Dự án là nhằm giảm thiểu rủi ro úng ngập tại khu vực đô thị chính, tăng cường khả năng quản lý đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp của thành phố Vinh trước đây, nay là các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng.



Dự án gồm 04 hợp phần: Hợp phần 1 - Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối. Hợp phần 2 - Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập lụt Đô thị. Hợp phần 3 - Nâng cấp và cải tạo Sông Vinh. Hợp phần 4 - Phát triển Hệ thống và tăng cường năng lực.



Dự án đang thực hiện 05/13 gói thầu của hợp phần. Cụ thể gồm 05 hạng mục chính: Đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai; Nâng cấp đường Cao Xuân Huy; Hồ điều hòa Hưng Hòa 2; Trạm bơm tiêu Hói Chùa; Kênh dẫn nối từ hồ điều hòa Hưng Hòa 1 sang hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và ra trạm bơm tiêu Hói Chùa.



Đến nay, các gói thầu đã hoàn thành 100% công tác thông báo thu hồi đất; công tác kiểm kê đạt khoảng 85% tổng khối lượng; công tác xác định nguồn gốc đất đạt khoảng 70% tổng khối lượng.



Các hạng mục đường Cao Xuân Huy và một phần hạng mục Trạm bơm tiêu Hói Chùa đạt tỷ lệ thực hiện tương đối cao. Tuy nhiên, việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ còn chậm do chưa hoàn thành xác định nguồn gốc đất, nhân khẩu nông nghiệp, tỷ lệ diện tích đất bị thu hồi; chưa được phê duyệt giá đất cụ thể; chưa xác định được quỹ đất tái định cư và vị trí nghĩa trang phục vụ di dời mồ mả... Các tồn tại trên đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai thi công và giải ngân nguồn vốn của dự án.



Về tình hình xây lắp, hiện đang hoàn thiện hợp đồng Xây lắp gói thầu CW1.3 - Xây dựng đoạn kéo dài đường Cao Xuân Huy và gói thầu CW2.3 - Xây dựng trạm bơm Hói Chùa; dự kiến khởi công trong tháng 6/2026.



Ban Quản lý dự án (QLDA) đang phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) các gói CW2.1- Xây dựng kênh nối hồ điều hòa Hưng Hòa 2 với hồ điều hòa Hưng Hòa 1 và Trạm bơm Hói Chùa và CW2.2- Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2; dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu trước 25/06/2026.



Gói thầu xây dựng đoạn kéo dài đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai đã hoàn thành thẩm định Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; đang cập nhật, điều chỉnh thiết kế gói thầu.





Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh Đinh Nho Tài nêu một số vướng mắc trong quá trình triển khai dự án tại địa phương

Đại diện lãnh đạo VSIP nêu phương hướng giải quyết vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng

Gói thầu xây dựng đoạn kéo dài đường Lê Mao và cầu qua sông Vinh, do có sự chồng lấn quy hoạch với các dự án đô thị đã được cấp đất, hiện đang giao cho UBND phường phối hợp với Sở Xây dựng rà soát phạm vi, hướng tuyến để điều chỉnh lại quy hoạch…





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kết luận

Sau khi nghe ý kiến của các các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh đây là dự án lớn, vì vậy, yêu cầu Ban QLDA phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu.



Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 5 hạng mục của Dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các phường Trường Vinh, Thành Vinh chủ trì ban hành Quyết định giá đất ở và giá đất nông nghiệp tại các khu vực phải thực hiện đền bù GPMB, tái định cư trong phạm vi dự án.



UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh phối hợp với Trung tâm quỹ đất tỉnh tập trung hoàn thành công tác xác định nguồn gốc đất, xác nhận nhân khẩu Nông nghiệp, rà soát tài sản trên đất, làm cơ sở để Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập, công khai, phê duyệt phương án và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.



Về công tác di dời mồ mả đối với hạng mục đường Trần Nguyên Hãn, giao UBND phường Thành Vinh chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch mở rộng nghĩa trang Hòn Mô và nghĩa trang Nam Cung để có cơ sở triển khai phương án di dời khoảng 550 ngôi mộ thuộc phạm vi hạng mục đường Trần Nguyên Hãn và cầu qua sông Kẻ Gai.



Về công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Công ty Điện lực Nghệ An, Điện lực khu vực Vinh, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, các doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ban QLDA để hoàn thành công tác kiểm kê, xác định khối lượng, lập phương án và triển khai di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi GPMB của dự án. Đặc biệt ưu tiên xử lý các công trình điện, trạm biến áp và đường dây điện do có khối lượng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai thi công. UBND phường Trường Vinh phối hợp với Ban QLDA Nông nghiệp và Môi trường trong việc thực hiện di dời đường ống Nhà máy xử lý nước thải Hưng Hòa song song với quá trình triển khai thi công hạng mục xây dựng Hồ điều hòa Hưng Hòa 2.



Về điều chỉnh quy hoạch và xử lý chồng lấn đối với hạng mục đường Lê Mao kéo dài, giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Trường Vinh khẩn trương tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ tuyến đường Lê Mao kéo dài theo ý kiến hướng dẫn của Sở Xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét quyết định. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND phường Trường Vinh và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ quá trình giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án có phạm vi chồng lấn với tuyến đường Lê Mao kéo dài, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý.



Về nguồn vốn đối ứng và cân đối chi phí GPMB của dự án, giao Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Nghệ An chủ trì rà soát, cập nhật và hoàn thiện tổng thể nhu cầu kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của toàn bộ dự án, xác định cụ thể phần chi phí tăng thêm so với tổng mức đã được phê duyệt, để Ban QLDA có cơ sở pháp lý trình các Sở, ngành liên quan tham mưu phương án cân đối nguồn vốn đối ứng để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định…





Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn