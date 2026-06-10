Lại nổ bom gần Matxcơva, 1 tướng Nga bị ám sát

Hiện trường vụ đánh bom xe khiến một quan chức quân sự cấp cao thiệt mạng ngày 9-6 ở Balashikha, ngoại ô Matxcơva - Ảnh: AFP

Theo báo Guardian, vụ nổ bom xe tại thành phố Balashikha (vùng ngoại ô phía đông thủ đô Matxcơva, Nga), khiến một quan chức quân sự cấp cao thiệt mạng tại chỗ.



Nạn nhân được xác định là ông Damir Davydov - người đứng đầu Cơ quan Tên lửa và Pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga, chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn cung đạn dược cho các lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine.



Vụ nổ xảy ra khoảng 5h30 sáng 9-6 (giờ địa phương) tại thành phố Balashikha, phía đông thủ đô Matxcơva. Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, một thiết bị nổ đã được kích hoạt khi chiếc BMW X3 của ông Davydov đang di chuyển gần một khu chung cư.



Theo các đánh giá ban đầu, sức công phá của quả bom tương đương khoảng 400 gam TNT, khiến nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường do nhiều vết thương nghiêm trọng.

Cùng ngày, lực lượng an ninh Nga cũng phát hiện và kích nổ an toàn một quả bom xe thứ hai được gài ở khu vực phía tây nam Matxcơva.



Hiện giới chức trách Nga đã mở vụ án hình sự và đang tiến hành các giám định pháp y, giám định chất nổ để làm rõ vụ việc.



Ban đầu, giới chức Nga chưa công bố danh tính nạn nhân, khiến nhiều kênh Telegram tại nước này đồn đoán mục tiêu có thể là Thượng tướng Alexander Maksimtsev thuộc Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga. Tuy nhiên các báo cáo sau đó xác nhận người thiệt mạng là ông Davydov.



Đáng chú ý, hiện trường vụ nổ nằm trong khu Aviatorov thuộc vùng Balashikha. Đây là khu dân cư được xây dựng dành cho quân nhân Nga và gia đình. Truyền thông Nga cho biết nhiều căn hộ tại đây được Bộ Quốc phòng phân bổ cho cựu chiến binh, quân nhân nghỉ hưu và thân nhân của họ.



Đặc biệt, địa điểm xảy ra vụ nổ chỉ cách chưa đầy 1km nơi Trung tướng Yaroslav Moskalik bị sát hại trong một vụ đánh bom xe tương tự hơn một năm trước.



Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2-2022, nhiều quan chức quân sự cấp cao của nước này đã trở thành mục tiêu của các vụ ám sát trên lãnh thổ Nga.



Theo trang Insider, vụ sát hại ông Davydov là vụ tấn công thứ tư nhằm vào một sĩ quan Nga mang quân hàm trung tướng hoặc tương đương trên lãnh thổ Nga, kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn