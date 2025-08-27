Nghệ An: Nhu cầu mua máy phát điện tăng cao sau bão kajiki

Tấp nập mua bán máy phát điện tại đường Mai Hắc Đế phường Vinh Hưng.

Từ chiều 26/8, sau khi tan bão, tại các tuyến phố buôn bán sầm uất như: Mai Hắc Đế, Quang trung, Lê Lợi, Cao Thắng, Phan Đình Phùng hay khu vực chợ Vinh, hàng loạt cửa hàng điện máy luôn chật kín khách. Người đến mua đứng chờ dài, nhiều người vừa cầm tiền, vừa sốt ruột hỏi thăm nguồn hàng mới.

Một chủ cửa hàng trên đường Cao Thắng cho biết, máy phát điện mấy hôm nay bán chạy gấp nhiều lần bình thường. Có lô hàng về, khách chờ sẵn trước cửa, thậm chí chưa kịp bày ra đã bán hết sạch. Tuy nhiên, giá cả có tăng nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến nhu cầu người tiêu dùng.

Các loại máy phát điện cỡ nhỏ chạy xăng, dầu với mức giá từ 5 - 10 triệu đồng được nhiều hộ gia đình lựa chọn. Trong khi đó, những loại công suất lớn, giá từ 20 - 25 triệu đồng, lại được các cơ sở kinh doanh, quán ăn ưu tiên để duy trì hoạt động.

Anh Trần Đình Cường, trú tại phường Vinh Phú cho biết, tôi lựa chọn máy vừa phải với giá 7,5 triệu đồng để phù hợp với công năng sử dụng của gia đình. Mất điện nhiều ngày, gia đình có người già, trẻ nhỏ nên rất bất tiện. Mua máy phát điện vừa để đảm bảo sinh hoạt, vừa yên tâm hơn nếu tình trạng mất điện còn kéo dài.

Không ít khách hàng vì lo sợ khan hiếm hàng đã đặt cọc “giữ chỗ” ngay tại cửa hàng. Nhân viên bán hàng liên tục tư vấn, khởi động máy thử, bàn giao cho khách trong bầu không khí đông đúc. Một số người thậm chí thuê cả xe tải để chở máy về nhà.

Theo các chủ cửa hàng, chưa khi nào thị trường máy phát điện ở Vinh (cũ) lại “nóng” như những ngày này. Có cửa hàng doanh số tăng gấp 2-3 lần so với bình thường, hàng nhập từ Hà Nội về đến đâu hết ngay đến đó.

Đến sáng nay (27/8), thị trường máy phát điện vẫn tấp nập người mua. Trong bối cảnh cuộc sống bị đảo lộn vì mất điện sau bão Kajiki, máy phát điện đã trở thành giải pháp tạm thời giúp nhiều gia đình và cơ sở kinh doanh ở Nghệ An duy trì sinh hoạt. Dù đến sáng nay, một số khu vực đã bắt đầu được cấp điện trở lại, nhưng nhu cầu mua sắm máy phát điện vẫn chưa hạ nhiệt, phản ánh rõ tâm lý chủ động ứng phó của người dân trước thiên tai.

Ngay sau khi bão số 5 đi qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân viên cùng các đội xung kích từ nhiều đơn vị điện lực khác đến hỗ trợ khắc phục sự cố. Nhờ nỗ lực không ngừng, đến 19h ngày 26/8, ngành điện đã khôi phục 35 đường dây, 2.166 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho hơn 266.000 khách hàng.

