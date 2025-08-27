Thời gian:
Hàng trăm nhân viên Viettel tới Nghệ An làm việc 24/24 giờ khôi phục mạng lưới sau bão số 5

Bão số 5 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống viễn thông tại Nghệ An. Hàng trăm trạm phát sóng bị mất điện, nhiều tuyến cáp quang bị đứt, làm gián đoạn liên lạc cục bộ ở một số khu vực miền núi, ven biển. Một số trạm thu phát sóng bị hư hỏng nặng. Viettel Nghệ An đang nỗ lực hết sức khắc phục sự cố, khôi phục hệ thống.

Viettel Nghệ An đã huy động tối đa lực lượng kỹ thuật, thiết bị, vật tư, để khẩn trương khắc phục sự cố. Gần 300 cán bộ, kỹ sư từ nhiều tỉnh, thành được tăng cường tới Nghệ An, làm việc 24/24 giờ, nhằm khôi phục hạ tầng mạng lưới, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trên địa bàn.

Các nhân viên kỹ thuật Viettel Nghệ An khắc phục sự cố của hệ thống viễn thông.

Hàng trăm nhân lực Viettel từ các tỉnh, thành phố được huy động về Nghệ An khẩn trương khắc phục sự cố hệ thống viễn thông.

Trước tình trạng mất điện diện rộng, Viettel Nghệ An đã mở hàng loạt điểm sạc pin miễn phí tại các cửa hàng Viettel, trụ sở trung tâm Viettel cụm xã và các trạm phát sóng, giúp người dân kết nối liên lạc.

Viettel Nghệ An mở các điểm sạc pin miễn phí giúp người dân duy trì liên lạc.

Đến nay, sóng điện thoại di động cơ bản đã được phục hồi; còn một điểm mạng internet đang được lực lượng Viettel Nghệ An nỗ lực khắc phục sớm nhất.

