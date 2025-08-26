Chủ tịch Nghệ An kiểm tra 2 cây đa 'đặc biệt' ở Kim Liên bị bão quật ngã

Chiều nay 26/8, ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đi thị sát nhiều điểm bị thiệt hại nặng nề do bão số 5 Kajiki gây ra trên địa bàn xã Kim Liên, trong đó, đoàn đã đến khu vực xung quanh trụ sở Ủy ban nhân dân xã chứng kiến cây xanh bị quật ngã, mái tôn bị đánh bật xuống đất.

CLIP: Cây đa cổ thụ bị bão số 5 quật ngã

Your browser does not support the video tag.

Sau khi nghe Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên Nguyễn Xuân Đức báo cáo thiệt hại trên địa bàn do cơn bão số 5, Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều động nhân lực, sớm khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Ngay sau đó, ông Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra 2 cây đa cổ thụ ở sân vận động (xã Kim Liên) ghi nhận tình hình, báo cáo cấp trên tìm hướng bảo vệ và sớm khắc phục hậu quả.

Theo các bậc cao niên trong làng, hai cây đa cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm, trong một số lần mưa bão đã bị gãy cành. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên bão quật ngã 2 cây cùng một thời điểm.

Bia đá ghi rõ lai lịch cây đa sân vận động. Ảnh: Quốc Huy

Thân cây đa bị bật gốc lên khỏi mặt đất do mưa bão. Ảnh: Quốc Huy

Dưới gốc cây đa cổ thụ có tấm bia đá ghi rõ, cây đa cổ thụ được trồng trong khuôn viên rộng 1ha, nằm ở phía Đông Bắc và được xây dựng từ năm 1945. Trong hai lần Bác Hồ về thăm quê (ngày 16 tháng 6 năm 1957 và tháng 12 năm 1961), dưới gốc đa này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói chuyện rất thân mật, toàn diện, sâu sắc với cán bộ, đồng bào. Nhân dân quê hương luôn khắc sâu lời dạy của Bác:

Đoàn công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kiểm tra hiện trường 2 cây đa cổ thụ bị bão số 5 quật ngã. Ảnh: Quốc Huy

"Mọi người có trách nhiệm làm cho dân giàu, nước mạnh, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng hợp tác ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc" - trên bia đá ghi rõ.

Cây đa trong khuôn viên sân vận động ở xã Kim Liên. Ảnh: Quốc Huy

Cây đa ở sân vận động là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia

Cây đa cổ thụ thứ hai nằm cách cây đa sân vận động khoảng 50m, đây là cây đa có kích thước to và cao hơn. Cây đa được bảo vệ, giữ gìn phía trước cổng đền Làng Sen.

Đền Làng Sen được nhân dân Làng Sen góp công của xây dựng vào năm Mậu Thìn (1882) để thờ một vị thần họ Trần. Dưới thời đại phong kiến, đền đã được sắc phong nhiều lần. Hàng năm nhân dân tổ chức tế thần vào dịp lễ Thượng Nguyên (15/2 âm lịch).

Sinh thời, ông Nguyễn Sinh Sắc, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm đã có nhiều đóng góp trong việc tôn tạo, cúng tiến đồ tế khí cho đền.

Thân cây đa nằm trong đền Làng Sen bị sức gió bão quật ngã. Ảnh: Quốc Huy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo sớm khắc phục hậu quả do mưa bão tại cây đa bị quật ngã. Ảnh: Quốc Huy

Rời cây đa cổ thụ, đoàn công tác tiếp tục đến thăm, động viên. Trường Trung học Cơ sở Kim Liên bị bão quật bay gần một nửa mái nhà 3 tầng xuống sân trường. Hiệu trưởng nhà trường bà Nguyễn Thị Khánh Vân đã trình bày, kể lại thời khắc bão đổ bộ và hất tung mái nhà tôn xuống đất vào khoảng 21 giờ 35 phút giờ đêm hôm qua ngày 25 tháng 8.

Mái tôn nhà trường bị bão đánh bật. Ảnh: Quốc Huy

Toàn bộ mái tôn phía trước và sau dãy nhà 3 tầng bị hất xuống sân trường học. Ảnh: Quốc Huy

"Đến nay nhà trường chưa thể định lượng số tài sản thiệt hại sẽ là bao nhiêu tiền. Những thiệt hại nhỏ nhà trường sẽ cố gắng khắc phục, những việc lớn như mái nhà bị hất tung thì rất mong chính quyền địa phương các cấp giúp đỡ để các cháu bước vào năm học mới" - bà Khánh Vân mong mỏi.

Bà Nguyễn Thị Khánh Vân - Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Kim Liên trình bày với đoàn công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh. Ảnh: Quốc Huy

Được biết, Trường Trung học Cơ sở Kim Liên trong năm học 2025 - 2026 có hơn 1.000 học theo học và 41 cán bộ, giáo viên đang công tác tại đây.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn