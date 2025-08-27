Nghệ An: Nhiều bệnh viện thiệt hại nặng sau bão số 5

Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, mái tôn, trần nhà và nhiều hạng mục công trình phụ bị gió giật tốc bay. Các hành lang gần như mất toàn bộ trần, mái tôn nhà để xe sập đổ, nhiều cây xanh bật gốc, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bão số 5 quét qua đã khiến bệnh viện này thiệt hại nặng nề về tài sản, các thiết bị bên trong.

Bệnh viện Phổi Nghệ An cũng không tránh khỏi sức tàn phá của bão. Một phần mái tôn cùng tấm biển quảng cáo bị cuốn sập, nhiều cây xanh gãy đổ trong khuôn viên.

Nặng nề nhất là tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Theo thống kê sơ bộ, cơ sở 1 bị tốc mái khu nhà A1, kho tài liệu và khu nhà 7 tầng Nhi; cơ sở 2 hư hỏng mái khu cấp cứu, vỡ kính, rơi nhiều cục nóng điều hòa, cây xanh gãy đổ. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 5,3 tỷ đồng.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An bị thiệt hại nặng nề trong bão số 5.

Hiện các bệnh viện đang khẩn trương khắc phục hậu quả, vừa đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, vừa duy trì hoạt động khám chữa bệnh trong điều kiện khó khăn sau bão.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn