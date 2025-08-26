Nghệ An: Lũ dâng sát quốc lộ 7, hơn 70 hộ phải di dời khẩn cấp

Sáng 26/8, chính quyền xã Con Cuông đang khẩn trương triển khai di dời khẩn cấp khoảng 70 hộ dân sinh sống ven sông, đưa họ đến nơi an toàn trước khi nước tiếp tục dâng.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Con Cuông cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, Quốc lộ 7 đoạn qua xã Con Cuông nước sông Lam dâng lên gây ngập.

Hàng chục ngôi nhà tại thôn Vĩnh Hoàng, xã Con Cuông (Nghệ An) bị ngập lụt, buộc chính quyền di dời hơn 70 dân đến nơi an toàn. Ảnh: NP.

“Tình hình đã ở mức báo động và công tác sơ tán người dân đang được ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang khẩn trương triển khai di dời khoảng 70 hộ dân tại thôn Vĩnh Hoàn, khối 2 và khối 4, các điểm ven sông có nguy cơ ngập sâu”, ông Tuấn nói.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng chính quyền địa phương được huy động túc trực xuyên đêm, hỗ trợ bà con di chuyển tài sản, hướng dẫn đến các điểm tránh trú an toàn tại nhà văn hóa, trường học và trụ sở cơ quan. Dù vậy, mưa vẫn chưa ngớt, nước sông Lam tiếp tục dâng, khiến người dân sống trong cảnh căng thẳng, lo lắng trước sức tàn phá của hoàn lưu bão số 5.

Do ảnh hưởng cơn bão số 5, nhiều nơi tại xã Quỳ Châu (Nghệ An) bị ngập sâu. Ảnh: MT.

Tại xã Mường Típ, từ rạng sáng 26/8, mưa lớn kèm gió mạnh khiến nước khe suối dâng nhanh làm Trường Mầm non bản Xốp Xăng và nhiều nhà dân bị ngập từ 1-1,5m. Lực lượng chức năng phải khẩn cấp sơ tán 13 hộ với 85 nhân khẩu trong đêm.

Xã Mỹ Lý nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử cuối tháng 7 khiến hơn 260 ngôi nhà bị cuốn trôi tiếp tục hứng chịu mưa lớn, sạt lở, buộc di dời thêm hơn 150 hộ dân ở các bản Xằng Trên, Piêng Vai, Yên Hòa, Xốp Tụ.

Tại Nhôn Mai, đến sáng 26/8, chính quyền đã sơ tán 221 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Tuy nhiên, mưa to kéo dài khiến nhiều tuyến đường sạt lở, chia cắt 11/21 bản với hơn 2.800 người dân bị cô lập. “Điện lưới gián đoạn, sóng điện thoại chập chờn, gây khó khăn rất lớn cho công tác chỉ đạo và tiếp tế”, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai ông Lê Hồng Thái nói.

Công tác cứu trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm đang được gấp rút triển khai, song dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, đe dọa gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở trên diện rộng.

Tác giả: Bắc Vũ

Nguồn tin: daidoanket.vn