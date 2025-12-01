Cận cảnh biệt thự của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo được công chúng ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" của làng nhan sắc Việt nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Ảnh: FB Dang Thu Thao
Năm 2017, Đặng Thu Thả lên xe hoa cùng doanh nhân Trung Tín, trở thành Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn. Ảnh: FB Dang Thu Thao
Sau khi kết hôn, vợ chồng Đặng Thu Thảo sống trong căn biệt thự sang trọng tại Quận 1 (cũ) TP HCM. Giữa năm 2024, gia đình nàng Hậu quyết định chuyển sang một cơ ngơi rộng rãi hơn. Ảnh: FB Dang Thu Thao
Đầu năm 2025, Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe vài góc tổ ấm đã hoàn thiện và được trang hoàng lộng lẫy để đón Tết. Ảnh: FB Dang Thu Thao
Tổ ấm của vợ chồng Đặng Thu Thảo có diện tích rộng rãi, thiết kế hiện đại, sang trọng cùng gam trắng chủ đạo. Ảnh: FB Dang Thu Thao
Phòng khách và bàn ăn bố trí liền mạch trong một không gian mở, tạo cảm giác thông thoáng. Ảnh: FB Dang Thu Thao
Dù mang phong cách nội thất tối giản, tổng thể căn nhà vẫn toát lên vẻ sang trọng. Ảnh: FB Dang Thu Thao
Góc đàn piano được điểm xuyết bởi các bức tranh, ảnh nghệ thuật. Ảnh: FB Dang Thu Thao
Chi tiết mái vòm được sử dụng xuyên suốt, giúp không gian trở nên mềm mại hơn. Ảnh: FB Dang Thu Thao
Góc nào trong nhà cũng được decor đẹp mắt. Ảnh: FB Dang Thu Thao
Các loại hoa, cây cảnh khoe sắc vào dịp Tết. Ảnh: FB Dang Thu Thao
