Cận cảnh biệt thự của Hoa hậu Việt Nam đầu tiên làm dâu hào môn

Sau khi kết hôn, vợ chồng Đặng Thu Thảo sống trong căn biệt thự sang trọng tại Quận 1 (cũ) TP HCM. Giữa năm 2024, gia đình nàng Hậu quyết định chuyển sang một cơ ngơi rộng rãi hơn. Ảnh: FB Dang Thu Thao