Bán lẻ Việt Nam cán mốc 269 tỷ USD năm 2025

Chuyển mình mạnh mẽ

Thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2025 đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nơi hạ tầng thương mại hiện đại và thương mại điện tử không còn phát triển tách rời mà bổ trợ lẫn nhau.

Ảnh minh họa

Theo Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, thị trường bán lẻ Việt Nam đã đạt được quy mô ấn tượng khoảng 269 tỷ USD vào năm 2025, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng 9-10% so với năm 2024 - mức tăng cao trong 5 năm gần đây.

Mạng lưới siêu thị và trung tâm thương mại phát triển nhanh hơn hẳn so với hệ thống chợ truyền thống. Cả nước hiện có 1.293 siêu thị và 276 trung tâm thương mại, tăng lần lượt 9,72% và 10,4% so với năm 2020. Bình quân mỗi năm, số siêu thị tăng khoảng 2,2%, trong khi trung tâm thương mại tăng 2,6%, mức tăng cao trong bối cảnh nhiều loại hình hạ tầng thương mại khác đã tiệm cận ngưỡng bão hòa.

Sự gia tăng của hạ tầng thương mại hiện đại không chỉ thể hiện ở số lượng mà còn cho thấy những đặc điểm cấu trúc đáng chú ý. Hệ thống siêu thị tại Việt Nam hiện vẫn chủ yếu là các cơ sở quy mô nhỏ và vừa, khi gần 67% thuộc hạng III, trong khi siêu thị hạng I chỉ chiếm khoảng 12,9%. Điều này cho thấy thị trường phát triển nhanh về “bề rộng” nhưng còn dư địa lớn để nâng cao chất lượng, quy mô và chuẩn hóa dịch vụ.

Với trung tâm thương mại, dù số lượng khiêm tốn hơn, song tỷ lệ trung tâm thương mại hạng I lại đạt gần 20%, phản ánh xu hướng đầu tư bài bản vào các tổ hợp mua sắm – giải trí cao cấp, đóng vai trò điểm nhấn cho các đô thị lớn. Gần một nửa số siêu thị và trung tâm thương mại tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng hay Khánh Hòa.

Song song với bán lẻ trực tiếp, thương mại điện tử tiếp tục là kênh phân phối tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2025. Quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt khoảng 32 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, trong đó riêng bán lẻ hàng hóa trực tuyến đạt khoảng 22,5 tỷ USD. Tỷ lệ người dân sử dụng internet vượt 80%, thanh toán số ngày càng phổ biến và hệ sinh thái logistics bùng nổ với khoảng 2,4 tỷ gói, kiện phục vụ thương mại điện tử trong năm 2024 đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển này.

Ngành bán lẻ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Bước sang năm 2026, ngành bán lẻ Việt Nam đứng trước một chu kỳ tăng trưởng mới, được hậu thuẫn bởi triển vọng kinh tế vĩ mô tích cực, quy mô thị trường mở rộng nhanh và những chuyển đổi căn bản trong mô hình phát triển. Các định hướng lớn về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang tạo nền tảng dài hạn cho sự bứt phá của thị trường tiêu dùng nội địa.

Theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, với GDP bình quân đạt 7,5–8,5%/năm và phấn đấu tiệm cận mức 10%. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người dự kiến đạt 7.400–7.600 USD, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và nằm trong nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới. Nền tảng tăng trưởng này tạo lực đẩy trực tiếp cho tiêu dùng và bán lẻ, một trong những khu vực phản ánh rõ nét nhất sức khỏe của nền kinh tế.

Với đà tăng của thu nhập và dân số, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được dự báo tăng bình quân 10 - 12%/năm trong giai đoạn 2026–2030, quy mô thị trường có thể đạt khoảng 11,5 - 12,5 triệu tỷ đồng, tương đương 450 tỷ USD vào năm 2030. Trong cơ cấu đó, thương mại điện tử tiếp tục là điểm sáng, duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 20%/năm và có thể đạt quy mô 70 tỷ USD, đứng thứ ba Đông Nam Á.

Riêng năm 2026, thị trường bán lẻ được kỳ vọng tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng cao, đóng vai trò là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng nội địa ngày càng trở thành động lực chính.

Triển vọng bán lẻ còn được củng cố bởi quá trình đô thị hóa và thay đổi cấu trúc dân số. Đến năm 2030, dân số Việt Nam dự kiến đạt khoảng 104 triệu người, đứng thứ 15 thế giới, trong khi tỷ lệ đô thị hóa vượt mốc 50%. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục cải thiện, đặc biệt tại khu vực nông thôn, nơi chiếm khoảng 60% dân số và được định hướng tăng thu nhập 2,5 - 3 lần so với năm 2020. Sự gia tăng đồng đều về thu nhập và quy mô dân số giúp Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiêu thụ hàng hóa lớn và hấp dẫn trong khu vực, mở rộng không gian phát triển cho cả bán lẻ truyền thống lẫn hiện đại.

Nhìn chung, năm 2026 mở ra một giai đoạn phát triển mới của ngành bán lẻ Việt Nam, với nền tảng tăng trưởng vững chắc, động lực số hóa mạnh mẽ và sự chuyển dịch sâu về cấu trúc thị trường. Dù vẫn đối mặt với những thách thức về cạnh tranh, quản lý chất lượng, logistics và an toàn dữ liệu, triển vọng dài hạn của ngành bán lẻ Việt Nam được đánh giá tích cực, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tiêu dùng, ổn định tăng trưởng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong những năm tới.

Tác giả: Trang Nhi

Nguồn tin: congly.vn