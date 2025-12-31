Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng thương mại Nghệ An trúng thầu hơn 291 tỷ đồng qua mạng

Ngày 31/12, theo báo cáo phân tích lịch sử đấu thầu Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng thương mại Nghệ An (Công ty thương mại Nghệ An) đã tham gia 62 gói thầu. Trong đó, trúng 60 gói thầu, trượt thầu 2 gói.

Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh): 291.931.618.000 VND (Trong đó 2.800.167.000 VND là các gói chỉ định thầu; 2.800.167.000 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT); 0 VND là các gói thầu có KQLCNT không liên kết KHLCNT).

Lĩnh vực đăng ký và mã hồ sơ đấu thầu của Công ty CP tư vấn đầu tư và thương mại Nghệ An

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập: 228.057.829.000 VND (Trong đó 2.800.167.000 VND là các gói chỉ định thầu; 2.800.167.000 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT không liên kết KHLCNT)

Tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh: 63.873.789.000 VND (Trong đó 0 VND là các gói chỉ định thầu; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT nhưng không có TBMT; 0 VND là các gói thầu có KQLCNT không liên kết KHLCNT)(Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Tỷ lệ đấu thầu của Công ty CP tư vấn đầu tư và thương mại Nghệ An

Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia: 93.01% ở gói thầu tại đây (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu) Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán: 99.7% (Chỉ tính dựa trên các gói có công bố giá dự toán hoặc giá gói thầu) Các tỉnh, thành phố sau khi sáp nhập mà nhà thầu đã tham gia thầu gia: Nghệ An (47), Đắk Lắk (1), TP.Hồ Chí Minh; 13 gói không xác định.

Biểu đồ tổng giá trị trúng thầu qua các năm của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng thương mại Nghệ An

Các tỉnh, thành phố trước khi sáp nhập mà nhà thầu đã tham gia thầu gia : Nghệ An (47), Đắk Lắk (1), TP.Hồ Chí Minh (1), Không xác định (14).

Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng thương mại Nghệ An được thành lập 31/07/2008; Lĩnh vực đăng ký kinh doanh: Xây lắp, tư vấn. Số nhân viên đăng ký 11 người; Người đại diện pháp luật: Ông Đặng Văn Hùng; Địa chỉ: xã Bạch Hà, Nghệ An.

