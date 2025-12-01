Chuyển nhượng V-League 2025/2026: Hà Nội FC chia tay thủ môn

V-League 2025/2026 đang trong giai đoạn tạm nghỉ nhường chỗ cho U23 Việt Nam tranh tài ở VCK U23 châu Á 2026. Đây cũng là quãng nghỉ để các câu lạc bộ rà soát lực lượng để chuẩn bị cho giai đoạn lượt về.

Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2025/2026 mới nhất từ phía Hà Nội FC, đội bóng này quyết định chia tay thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu. Thông báo trên facebook chính thức của Hà Nội FC nêu rõ: “Cảm ơn thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu vì những cống hiến trong màu áo các cấp đội trẻ và đội I của đội bóng Thủ đô. Chúc Minh Hiếu sẽ gặt hái nhiều thành công trên chặng đường tiếp theo của sự nghiệp”.

Hà Nội FC chia tay Nguyễn Bá Minh Hiếu.

Nguyễn Bá Minh Hiếu chia tay Hà Nội FC là điều dễ hiểu vì thủ môn này không thể cạnh tranh suất bắt chính ở sân Hàng Đẫy. Các huấn luyện viên của Hà Nội FC chủ yếu sử dụng thủ môn Văn Hoàng cũng như Văn Chuẩn.

Hà Nội FC quyết tâm đua vô địch ở V-League 2025/2026, nhưng đội bóng này đang gặp nhiều khó khăn. Sau 11 vòng đấu, đội chủ sân Hàng Đẫy có 15 điểm, đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Ninh Bình 12 điểm.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn