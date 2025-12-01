Thực hư chuyện "tự sướng" khiến chiều cao giảm sút

Các lời đồn trên mạng cho rằng “tự sướng” có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chiều cao của một người. Tuy nhiên, theo thông tin trên báo VnExpress, chiều cao con người chịu sự chi phối chủ yếu của gen di truyền, chế độ dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ chứ không liên quan đến hoạt động tình dục.

Dẫu vậy, tin đồn trên vẫn lan truyền mạnh mẽ trong các nhóm học sinh, sinh viên. Thậm chí, nhiều phụ huynh do ngại chia sẻ thẳng thắn về giới tính đã mượn quan niệm sai lệch này để răn đe con cái.

Chia sẻ với VnExpress, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết thủ dâm là hoạt động sinh lý bình thường nhằm giải tỏa nhu cầu cá nhân. Dưới góc độ y khoa, hành vi này hoàn toàn không kìm hãm sự phát triển của xương hay chiều cao. Sự ngộ nhận thường bắt nguồn từ định kiến xã hội cũ kỹ, nơi tình dục bị xem là điều cấm kỵ và gắn liền với các hệ quả tiêu cực bị thổi phồng.

Bác sĩ cho biết về bản chất, chiều cao được quy định bởi gen, hormone tăng trưởng và hoạt động của sụn tiếp hợp. Việc xuất tinh chỉ tiêu hao một lượng năng lượng và vi chất rất nhỏ, dễ dàng được cơ thể bù đắp qua ăn uống hằng ngày. Không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào cho thấy thủ dâm làm "rút cạn" tủy sống hay dưỡng chất nuôi xương.

Dù vô hại về mặt thể chất, “tự sướng” cần được kiểm soát ở mức độ chừng mực, theo vị chuyên gia. Tần suất phù hợp tùy thuộc vào sức khỏe và nhu cầu riêng biệt của mỗi người, miễn sao không gây kiệt sức hay ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật.

Hành vi này chỉ trở nên tiêu cực khi lạm dụng quá đà khiến cơ thể rệu rã, xao nhãng công việc hoặc nảy sinh mặc cảm tội lỗi. Thay vì lo lắng chuyện cao thấp, người trẻ nên xây dựng lối sống lành mạnh, ăn ngủ điều độ và tìm đến chuyên gia y tế nếu cảm thấy mất kiểm soát hành vi.

Tác giả: Trà My (tổng hợp)

Nguồn tin: thanhnienviet.vn