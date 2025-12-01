Trà tâm sen - thức uống quen thuộc nhưng không phải ai cũng dùng đúng

Khác với các loại trà truyền thống như trà xanh hay trà ô long, trà tâm sen được làm từ mầm xanh nằm bên trong hạt sen già. Khi sen già, mầm xanh này phát triển và có vị chát, đắng nếu ăn tươi nên thường được tách riêng, sấy khô để làm trà.

Theo các tài liệu y học cổ truyền và nghiên cứu hiện đại, tâm sen chứa nhiều hoạt chất sinh học như asparagine, nelumbin, nuciferine, liensinin… Đây đều là những hợp chất có lợi cho sức khỏe. Trà tâm sen có tính hàn, vị đắng nhẹ, thường được sử dụng với mục đích thanh nhiệt, hạ hỏa.

Trà tâm sen có tác dụng gì?

Hỗ trợ cải thiện giấc ngủ: Một trong những công dụng phổ biến nhất của trà tâm sen là hỗ trợ an thần, cải thiện giấc ngủ. Các hoạt chất như asparagin, nelumbin, nuciferine, liensinin có tác dụng giúp thư giãn hệ thần kinh, giảm căng thẳng, từ đó giúp người dùng dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

Ngoài ra, tình trạng nóng trong người - nguyên nhân thường gặp gây mất ngủ, cũng được cải thiện nhờ tính hàn của trà tâm sen. Theo khuyến cáo dân gian, uống khoảng 100ml trà pha từ 1g tâm sen trước khi ngủ khoảng 30 phút có thể giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không sâu giấc.

Sử dụng trà tâm sen đúng cách, với liều lượng hợp lý, sẽ giúp phát huy lợi ích cho sức khỏe

Hỗ trợ ổn định huyết áp: Trà tâm sen được cho là có tác dụng hỗ trợ ổn định huyết áp, đặc biệt với người bị huyết áp cao. Các hoạt chất trong tâm sen giúp làm giảm áp lực máu tác động lên thành mạch, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Người có dấu hiệu tăng huyết áp có thể pha khoảng 3g tâm sen với 500ml nước sôi, uống rải rác trong ngày. Tuy nhiên, người bị huyết áp thấp hoặc thiếu máu không nên sử dụng trà tâm sen để tránh gây chóng mặt, mệt mỏi.

Ngoài ra, trà tâm sen còn được cho là giúp cải thiện tuần hoàn, tăng lượng oxy cung cấp cho tim, hỗ trợ giảm tình trạng rối loạn nhịp tim.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Với người mắc đái tháo đường, kiểm soát đường huyết thông qua chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng bên cạnh việc dùng thuốc. Một số nghiên cứu cho thấy, hoạt chất alkaloid trong tâm sen có thể giúp hạn chế tăng đường huyết sau ăn.

Theo đó, uống trà tâm sen ấm sau bữa ăn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn và phù hợp với phác đồ điều trị.

Hạn chế tình trạng xuất huyết: Tâm sen chứa quercetin và flavonoid - những hợp chất giúp tăng độ bền thành mao mạch, hỗ trợ kiểm soát tình trạng xuất huyết. Nhờ đó, trà tâm sen được xem là thức uống hỗ trợ với những người có tiền sử xuất huyết mao mạch.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi: Các hoạt chất isoliensinine và liensinin trong trà tâm sen có tác dụng giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi tinh thần. Với người thường xuyên làm việc áp lực, uống trà tâm sen trong giờ nghỉ giúp thư giãn, tăng khả năng tập trung.

Bên cạnh đó, trà tâm sen còn được cho là hỗ trợ giảm tích tụ mỡ xấu, phù hợp với người ít vận động, làm việc văn phòng.

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng: Một số nghiên cứu cho thấy, trà tâm sen có thể hỗ trợ giảm hấp thu chất béo và carbohydrate nhờ các hoạt chất sinh học, từ đó thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Việc sử dụng trà tâm sen kết hợp chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì vóc dáng.

Uống trà tâm sen thế nào cho an toàn?

Dù có nhiều lợi ích, trà tâm sen không nên sử dụng quá mức và không thể thay thế thuốc điều trị. Người dùng cần lưu ý:

Chỉ nên dùng tối đa 5g trà/ngày, không quá 5 ngày/tuần; Không dùng cho người huyết áp thấp, dễ gây chóng mặt, mệt mỏi; Thời điểm uống phù hợp là sau bữa ăn, hạn chế uống khi bụng đói.

Người đang điều trị bệnh hoặc dùng thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng; Không dùng trà có dấu hiệu ẩm mốc, hư hỏng.

Sử dụng trà tâm sen đúng cách, với liều lượng hợp lý, sẽ giúp phát huy lợi ích cho sức khỏe, đồng thời hạn chế những tác dụng không mong muốn.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn