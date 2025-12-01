Nghệ đỏ: Không chỉ tốt cho dạ dày, còn nhiều công dụng bất ngờ

Tác dụng của nghệ đỏ đối với sức khỏe và làm đẹp

Hỗ trợ cải thiện viêm loét dạ dày

Tương tự nghệ vàng, nghệ đỏ thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày. Hoạt chất Curcumin có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, đồng thời hỗ trợ làm lành các tổn thương trên niêm mạc dạ dày. Nhờ đó, những triệu chứng như đầy hơi, chướng bụng, đau rát vùng thượng vị có thể thuyên giảm nếu sử dụng đúng cách.

Hỗ trợ chức năng gan

Gan đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiết mật và đào thải độc tố. Các dưỡng chất có trong nghệ đỏ được cho là giúp kích thích gan tăng cường tiết mật, hỗ trợ quá trình thải độc, đồng thời thúc đẩy tái tạo tế bào gan, góp phần cải thiện chức năng của cơ quan này.

Với hàm lượng hoạt chất sinh học dồi dào, nghệ đỏ được sử dụng hỗ trợ phòng bệnh, bồi bổ sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Curcumin được xem là hoạt chất có tiềm năng trong hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy, Curcumin có thể tác động đến tế bào bất thường, làm chậm quá trình phát triển và lan rộng của tế bào ung thư. Tuy nhiên, Curcumin chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế các phương pháp điều trị y khoa.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong nghệ đỏ giúp kích thích cơ thể sản sinh tế bào miễn dịch, tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh. Đồng thời, Curcumin còn giúp trung hòa gốc tự do, góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Hỗ trợ làm đẹp da

Curcumin trong nghệ đỏ nổi tiếng với tác dụng chống oxy hóa mạnh. Hoạt chất này giúp ức chế sự hình thành melanin - nguyên nhân chính gây sạm da, đồng thời thúc đẩy tái tạo tế bào da. Nghệ đỏ có thể được sử dụng cả đường uống và bôi ngoài da nhằm hỗ trợ làm lành vết thương, mờ sẹo và cải thiện sắc da.

Cách điều chế tinh bột nghệ đỏ tại nhà

Bên cạnh các sản phẩm bán sẵn trên thị trường, nhiều người lựa chọn tự chế biến tinh bột nghệ đỏ để đảm bảo chất lượng. Quy trình gồm các bước cơ bản sau:

Gọt sạch vỏ nghệ đỏ tươi, rửa sạch; Xay nhuyễn nghệ cùng một lượng nước vừa đủ; Lọc bỏ bã, giữ lại phần nước cốt.

Để lắng khoảng 4-5 giờ cho tinh bột lắng xuống đáy; Gạn bỏ phần nước trong phía trên, giữ lại lớp tinh bột; Hòa tinh bột với nước, đun sôi nhẹ cho đến khi cạn nước; Phơi hoặc sấy khô ở nhiệt độ trên 70°C, bảo quản nơi khô ráo.

Những lưu ý khi sử dụng bột nghệ đỏ

Dù mang lại nhiều lợi ích, nghệ đỏ không phù hợp với tất cả mọi người và cần được sử dụng đúng liều lượng.

Liều dùng: Mỗi ngày nên dùng từ 1-2 thìa cà phê bột nghệ đỏ, không nên lạm dụng.

Đối tượng không nên sử dụng: Phụ nữ mang thai, người bị thiếu máu, người chuẩn bị phẫu thuật, người mắc sỏi mật, trào ngược dạ dày nặng, tiểu đường hoặc huyết áp không ổn định cần thận trọng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Nghệ đỏ chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị.

Việc sử dụng nghệ đỏ đúng cách, đúng đối tượng sẽ giúp phát huy hiệu quả của dược liệu này, đồng thời hạn chế những tác dụng không mong muốn đối với sức khỏe.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV