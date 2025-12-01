Cần cẩu gãy làm sập tường rào Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Theo ghi nhận tại hiện trường, phần thân cần cẩu tháp bị gãy rời, đổ nghiêng ra khu vực mặt đường, đè lên hàng rào tôn bảo vệ công trình và một đoạn tường rào của Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Thời điểm xảy ra sự cố từ khoảng hơn 10h sáng, may mắn không có phương tiện và người dân lưu thông qua khu vực nên không gây thiệt hại về người.

Một số người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, họ nghe tiếng động lớn rồi phát hiện cần cẩu đổ sập, gây tâm lý lo lắng do công trình nằm sát khu dân cư và tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Phần tường rào của Bảo tàng Điêu khắc Chăm bị cần cẩu ngã đè sập.

Hiện trường xảy ra vụ việc nằm sát khu dân cư.

Hiện trường vụ gãy cần cẩu gây sập tường Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, Đà Nẵng xác nhận vụ việc và cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn và xử lý bước đầu.

“Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng đã làm sập một phần tường rào của Bảo tàng Điêu khắc Chăm. UBND phường sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân sự cố, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công theo đúng quy định”, ông Duy cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời giám sát việc khắc phục hậu quả, tránh phát sinh nguy cơ mất an toàn tại khu vực công trình.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.com.vn