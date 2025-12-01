Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Vinh và Trung tâm Điều dưỡng Thương binh

Làng trẻ SOS Vinh được thành lập vào năm 1989, với quy mô gồm 15 nhà gia đình trẻ và 2 khu lưu xá thanh niên. Nhiệm vụ của Làng trẻ là chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em mồ côi. Kể từ ngày thành lập đến nay, Làng trẻ đã và đang chăm sóc 833 cháu, trong đó 524 cháu đã trưởng thành, xây dựng gia đình và hỗ trợ tại cộng đồng cho 540 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhằm ngăn ngừa nguy cơ bị thất học, bị bỏ rơi. Hiện nay, Làng trẻ đang chăm sóc 129 cháu ở mọi lứa tuổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tới thăm Làng trẻ SOS Vinh

Các cháu vui mừng, nồng nhiệt chào đón Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tới thăm

Đến thăm Làng trẻ SOS Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng ấm của các thầy cô và các cháu học sinh dành cho đoàn. Đồng thời vui mừng khi thấy các cháu tươi vui, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, điều đó khẳng định các cháu đã được nuôi dưỡng và môi trường học tập rất tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho Làng trẻ SOS Vinh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho các mẹ và các cháu ở làng trẻ SOS Vinh

Qua nghe chia sẻ của Lãnh đạo Làng trẻ SOS Vinh, nói chuyện với cán bộ, giáo viên và các cháu học sinh tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vui mừng và tự hào khi có nhiều trẻ mồ côi đã trưởng thành từ mái ấm này, trở thành tiến sĩ, thạc sĩ, nghệ sỹ ưu tú, những công dân có ích của đất nước. Đây chính là nhờ sự dày công chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo của đội ngũ nhân viên, các mẹ trong Làng trẻ; sự quan tâm, chung tay của cấp ủy, chính quyền và các ngành, các đơn vị, các doanh nghiệp với mong muốn góp phần bù đắp những mất mát, thiệt thòi của các cháu đã xây dựng một môi trường giáo dục và nuôi dưỡng rất nhân văn, giúp những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn có cơ hội phát triển toàn diện. Khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, đặc biệt là các vùng khó khăn và các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành cấp tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đối với Làng trẻ SOS Vinh. Cùng chung tay để xây dựng Làng trẻ trở thành mái nhà chung cho trẻ mồ côi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm, tặng quà và ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống và việc học tập của các cháu nhỏ

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho gia đình trong Làng trẻ SOS Vinh

Tặng quà cho các cháu nhỏ nhân dịp đón năm mới 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhắn nhủ và mong muốn các cháu phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau “anh chị lớn nhường nhịn, chăm sóc em nhỏ”; những cháu đã trưởng thành cùng chia sẻ trách nhiệm với các mẹ, yêu thương, đùm bọc, dìu dắt các em nhỏ trong gia đình để Làng trẻ SOS trở thành ngôi nhà chung, đầy tình yêu thương cho trẻ mồ côi trên địa bàn.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, thầy cô và các cháu tại Làng trẻ SOS

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, giáo viên, các mẹ và các cháu năm mới 2026 mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An. Đây là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm điều dưỡng Thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Vượt qua những khó khăn về tổ chức bộ máy sau hợp nhất, thiếu thốn về điều kiện cơ sở vật chất, Trung tâm đã làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, điều dưỡng 108 thương, bệnh binh và thân nhân người có công; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã cống hiến, hy sinh xương máu vì đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nói chuyện với các thương, bệnh binh và cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An

Nói chuyện với các thương – bệnh binh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ với xuất thân là người lính, đồng chí bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những mất mát, hy sinh của các bác thương bệnh binh qua các thời kỳ kháng chiến. Nhắc lại những giai đoạn lịch sử khốc liệt trong các cuộc đấu tranh, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn của những người đã đổ xương máu vì độc lập dân tộc, nhờ sự hy sinh, dũng cảm và tinh thần đoàn kết của các thế hệ đi trước mà đất nước mới có được môi trường bình yên như ngày hôm nay. Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công.

Thông tin về một số kết quả trong thực hiện chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, lãnh đạo tỉnh đang giao cho ngành Nội vụ rà soát lại tất cả các gia đình chính sách, người có công với cách mạng để thực hiện đảm bảo đúng, đủ chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, giao các ngành liên quan tổ chức các hoạt động có ý nghĩa để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước; giúp thế hệ trẻ hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do và cuộc sống ấm no hiện nay là nhờ vào sự hy sinh xương máu của hàng triệu người đi trước, từ đó có trách nhiệm hơn trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm phát huy hơn nữa tinh thần "tận tụy, tận tâm", không chỉ xem đây là trách nhiệm mà là niềm tự hào khi được chăm sóc, nuôi dưỡng những người có công; bằng tình thương yêu để các thương - bệnh binh có được cuộc sống tốt nhất. Đồng chí cũng đề nghị Sở Nội vụ và lãnh đạo Trung tâm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí ngân sách tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường, khuôn viên khang trang, sạch đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà cho các Thương, bệnh binh

Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác tặng quà cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An

Tặng quà, tri ân các thương – bệnh binh, Người đứng đầu UBND tỉnh chúc toàn thể cán bộ, nhân viên và người có công đón năm mới 2026 thật nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng thành viên đoàn công tác đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân tại nhà tưởng niệm nằm trong khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn