HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2025 để nghe các nội dung thuộc thẩm quyền

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 35 đã được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng quy định, tiến độ; phiên chất vấn và trả lời chất vấn được cử tri và dư luận đánh giá cao; đại biểu HĐND tỉnh trách nhiệm, chủ động tham gia các hoạt động trước, trong và sau Kỳ họp. Kỳ họp đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể để thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.

Đạt được kết quả trên là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động tích cực, chủ động của các Ban, đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhất là các đại biểu chuyên trách; công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh ngày càng nghiêm túc, hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất nội dung trình Kỳ họp; xây dựng kế hoạch tổ chức Kỳ họp, phân công nhiệm vụ cho Thường trực, các Ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan; tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp đầy đủ, đúng thời gian theo quy định.

Thảo luận tại các tổ, tại hội trường được tiến hành nghiêm túc, sôi nổi; nội dung thảo luận cơ bản đúng trọng tâm; công tác tiếp công dân, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Kỳ họp đã chất vấn 02 nhóm nội dung. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng, đáp ứng yêu cầu đề ra, được dư luận cử tri và Nhân dân đánh giá cao. Kỳ họp đã thông qua 47 nghị quyết (trong đó có 03 nghị quyết liên quan đến bí mật nhà nước; 03 nghị quyết về công tác nhân sự).

Trong tháng 12, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 11 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Về công tác dân nguyện, UBND tỉnh đã phân công các Sở, ngành, địa phương trả lời các kiến nghị của cử tri cơ bản đảm bảo đúng quy định, giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn, tạo được chuyển biến tích cực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng ngày càng được nâng lên. Phối hợp tốt với Thường trực HĐND, UBND các địa phương chủ động nắm bắt tình hình thực tế cũng như các quy định xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Tiếp tục tăng cường theo dõi, rà soát, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư của công dân, qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết đơn thư, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An, cần làm rõ hơn công tác phối hợp trong chuẩn bị nội dung tài liệu trình Kỳ họp. Đối với việc thực hiện các Nghị quyết có cơ chế đặc thù phải xử lý theo quy trình nhanh, ưu tiên thực hiện để đảm bảo tiến độ, không cứng nhắc theo quy trình thông thường. Tiếp tục đôn đốc trả lời các kiến nghị của cử tri, đồng thời tập trung chuẩn bị kỹ các nội dung để tiếp đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử Trung ương do Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì vào thời gian tới…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi yêu cầu cần thực hiện nghiêm túc trong quá trình xử lý đơn thư, trong đó, khi thực hiện “lưu đơn" cần có văn bản trả lời để người dân biết đơn thư đã được tiếp nhận và xử lý ra sao. Quan tâm hơn đến việc vận hành phần mềm quản lý, yêu cầu phải đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" để lãnh đạo có thể theo dõi sát sao tiến độ giải quyết thực hiện các nhiệm vụ. Đồng thời cần nâng cao trách nhiệm của đại biểu trong việc đôn đốc, giám sát kết quả trả lời kiến nghị tại địa bàn mình tiếp xúc và công khai các kết quả này để tăng tính minh bạch…

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành triển khai nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật các nghị quyết của Kỳ họp. Xem xét trách nhiệm Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trong việc tham mưu, xây dựng, trình các tài liệu phục vụ thẩm tra kỳ họp thứ 35 HĐND tỉnh; khắc phục tình trạng chậm cung cấp, gửi các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu danh mục và tiến độ xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2026, trình Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 01/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chú trọng công tác tham mưu rà soát, phân loại nội dung đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân chuyển đến, đặc biệt là các nội dung kiến nghị, phản ánh nhiều lần để có giải pháp xử lý dứt điểm. Ban hành Chương trình công tác, Chương trình giám sát năm 2026 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; điều hòa các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. Chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh Khóa 18, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, chỉ đạo theo dõi việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; tham dự phiên tiếp công dân thường kỳ của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các sự kiện, thông tin quan trọng, nổi bật về kinh tế - chính trị - xã hội quan trọng trong tỉnh và của đất nước, trong đó có các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, chào năm mới 2026.

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác 04 bên giữa Thường trực HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh. Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh rà soát, thống nhất ban hành danh mục Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2026.

Bên cạnh đó, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; tiếp tục xây dựng đề cương, kế hoạch triển khai xây dựng Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chuẩn bị các nội dung tổng kết hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định...

