Sở GD&ĐT Nghệ An công nhận 356 giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp mầm non

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An trao giấy khen cho giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Hồ Lài

Hội thi lần này có số lượng giáo viên tham gia đông nhất từ trước đến nay, với 363 người đến từ 119 xã, phường tham dự.

Chương trình văn nghệ do các cháu Trường mầm non Hoa Sen (Thành Vinh, Nghệ An) biểu diễn. Ảnh: Hồ Lài

Theo đánh giá của ban tổ chức, ở phần thi trình bày biện pháp giáo dục năm nay, giáo viên đã thể hiện nhiều sáng tạo đột phá. Trong đó có 301 biện pháp về đổi mới phương pháp giáo dục, 15 biện pháp về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, 35 biện pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc, giáo dục trẻ và 12 biện pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Các biện pháp đều được xuất phát từ tính thực tiễn chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên. Nhiều biện pháp có đổi mới trong việc tích cực ứng dụng CNTT để thiết kế môi trường giáo dục phong phu, nhiều báo cáo có minh chứng sinh động,hấp dẫn, thiết phục, phù hợp với thực trạng các nhóm lớp.

Hội thi năm nay quy tụ hơn 360 giáo viên mầm non ở các xã phường trên toàn tỉnh Nghệ An tham dự. Ảnh: Hồ Lài

Ở phần thi thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục, cho thấy kế hoạch hoạt động và đồ dùng, đờ chơi được giáo viên chuẩn bị công phu, phù hợp với mục tiêu bài học, đối tượng trẻ và yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Hầy hết giáo viên đã thể hiện thành công các tiết dạy theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, các giờ dạy diễn ra tự nhiên, tạo tâm lý thoải mái, trẻ tích cực, hứng thú khi tham gia các hoạt động, đạt được mục đích đề ra.

Hội thi đã tạo ra đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, thiết thực trong đội ngũ giáo viên ở các nhà trường và có sức lan toả trong toàn ngành ở nhiều cấp học.

Giáo viên thi dạy tiết thực hành tại Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp mầm non Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã công nhận 356 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trong đó có 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hội thi, tỷ lệ 14,3% so với giáo viên thực hành. Các đơn vị có nhiều giáo viên đạt loại xuất sắc như: Trường mầm non Quỳnh Dị, mầm non Nghi Phú, mầm non Hoa Sen, mầm non Nguyễn uệ, mầm non Đông Vĩnh, Thự hành sự phạm Đại học Vinh, phường Thành Vinh, phường Vinh Phú, phường Trường Vinh, phường Tân Mai, xã Hưng Nguyên, xã Con Cuông, xã Bạch Ngọc, xã Nghi Lộc.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An chúc mừng các giáo viên đã hoàn thành cuộc thi. Dù đây là hội thi đầu tiên, diễn ra trong bối cảnh quản lý theo mộ hình mới chính quyền địa phương 2 cấp, một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn, sàng lọc, bồi dưỡng đội tuyển, nhưng hội thi đã diễn ra đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; lựa chọn và tôn vinh đúng những giáo viên thực sự có năng lực, tâm huyết.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An trao thưởng cho 15 giáo viên đạt thành tích tốt tại hội thi. Ảnh: Hồ Lài

Từ sau cuộc thi này, lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị những thầy cô giáo được công nhận giáo viên dạy giỏi sẽ tiếp tục là những trụ cột chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở các nhà trường, là nguồn bổ sung đội ngũ cốt cản chuyên môn cấp học mầm non của tỉnh nhà, góp phần củng các địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình GDMN.

Sau hội thi, các nhà trường, các địa phương cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp hiệu quả việc xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cũng như nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường, tích cực chuẩn bị mọi mặt để hội thi lần sau đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn.

Dịp này, ban tổ chức hội thi đã khen thưởng cho 51 giáo viên đạt có thành tích tốt nhất, có nhiều sáng tạo trong giáo dục, chăm sóc trẻ.

