"Nữ diễn viên phim giờ vàng" lấy đại gia, được cầu hôn bằng nhẫn 71 tỷ nhưng sống như người giúp việc

Trong làng giải trí Hoa ngữ, An Dĩ Hiên từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" nhờ nhan sắc ngọt ngào, sự nghiệp lẫy lừng và cuộc hôn nhân hào môn khiến bao người ngưỡng mộ. Từ một ngôi sao phim giờ vàng với loạt vai diễn kinh điển, cô tưởng chừng đã có cái kết viên mãn khi kết hôn với đại gia Trần Vinh Luyện, được cầu hôn bằng nhẫn kim cương trị giá 20 triệu NDT (khoảng 71 tỷ đồng). Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang là những góc khuất hôn nhân ngột ngạt, sống như "người giúp việc" trong chính ngôi nhà giàu sang, và cuối cùng là bi kịch chồng vướng vòng lao lý, lĩnh án 13 năm tù.

Từ "ngọc nữ" màn ảnh đến giấc mộng hào môn

An Dĩ Hiên sinh năm 1980 tại Đài Loan (Trung Quốc), xuất thân từ gia đình giàu có - ông nội là cán bộ cấp cao, bà nội là đại địa chủ sở hữu nhiều bất động sản. Với vẻ đẹp trong sáng, cô nhanh chóng nổi tiếng qua các bộ phim giờ vàng như Ỷ Thiên Đồ Long Ký (vai Triệu Mẫn), Tân Tây Du Ký (vai Bạch Cốt Tinh), Trạm Kế Tiếp Hạnh Phúc, Đấu Ngư... Cô được khán giả yêu mến nhờ diễn xuất tự nhiên và nhan sắc "ngọc nữ" khó cưỡng.

An Dĩ Hiên thời đỉnh cao sự nghiệp, xinh đẹp rạng rỡ như "ngọc nữ" màn ảnh. Ảnh: Weibo

Trước khi gặp Trần Vinh Luyện, An Dĩ Hiên từng trải qua hai mối tình đau đớn, bị đồn là nạn nhân của "tiểu tam". Sau những thất bại tình cảm, cô gặp đại gia Trần Vinh Luyện - CEO Tak Chun Group, tỷ phú bất động sản và sòng bạc với tài sản ước tính hơn 1,45 tỷ USD. Anh kiên trì theo đuổi cô suốt gần hai năm, từ New York đến Paris, rồi về Đài Loan.

Năm 2017, cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa tại Hawaii và Đài Loan (Trung Quốc), quy tụ hàng loạt ngôi sao. Trần Vinh Luyện cầu hôn bằng nhẫn kim cương 10.75 carat trị giá 20 triệu NDT (khoảng 71 tỷ đồng). Sau kết hôn, An Dĩ Hiên lui về ở ẩn, sinh hai con (một trai năm 2018, một gái năm 2020). Chồng chiều chuộng cô hết mực: sinh con trai tặng ngay 4 căn biệt thự trị giá 550 triệu NDT (hơn 1.800 tỷ đồng), sinh con gái tặng nhẫn kim cương 10 carat và cổ phần hơn 4.600 tỷ đồng, sinh nhật tặng vòng cổ kim cương 44,8 tỷ đồng...

Nhẫn kim cương cầu hôn trị giá 71 tỷ đồng - biểu tượng cho cuộc hôn nhân hào môn. Ảnh: Weibo

Nữ diễn viên có đời sống hào môn đáng mơ ước. Ảnh: Weibo

Góc khuất hôn nhân: Sống như "người giúp việc" trong lồng son

Dù được chồng yêu chiều vật chất, cuộc sống hôn nhân của An Dĩ Hiên không hề màu hồng như bề ngoài. Trần Vinh Luyện lộ rõ tính gia trưởng sau cưới: kiểm soát chặt chẽ lịch trình, ăn mặc và công việc của vợ. Cô phải thay đổi thói quen ngủ từ 5-6h sáng thành 2-3h sáng để chờ chồng về nhà, không được mặc đồ hở, thậm chí bị phàn nàn vì váy ngắn.

An Dĩ Hiên từng than phiền chồng "thay đổi 180 độ" sau hôn nhân, lối sống khác biệt giữa người làm giải trí và kinh doanh dẫn đến nhiều cãi vã. Cô cảm thấy như "người gác cổng, người giúp việc" trong chính nhà mình: phải chờ chồng ăn cơm mỗi ngày, không được ra đường khuya, chịu áp lực nặng nề đến bỏ ăn và khóc một mình. Dù sống trong biệt thự sang trọng, máy bay riêng, cô mất đi tự do, bị nhốt trong "lồng son gác tía".

An Dĩ Hiên bị chồng kiểm soát sau khi kết hôn. Ảnh: Weibo

Bi kịch ập đến: Chồng tù tội, tài sản bị phong tỏa

Năm 2022, ngay trước giao thừa, Trần Vinh Luyện bị bắt vì liên quan đường dây cá cược bất hợp pháp, rửa tiền và thành lập tổ chức tội phạm. Tháng 4/2023, anh bị tuyên án 13 năm tù (sau kháng cáo giảm từ 14 năm), kèm phạt khổng lồ. Tài sản chung bị phong tỏa, công ty phá sản, nợ nần chồng chất.

An Dĩ Hiên sốc nặng, xóa ảnh gia đình trên mạng xã hội, sống ẩn dật. Cô bị triệu tập lấy lời khai nhưng không bị truy tố. Gia đình chồng cắt đứt liên lạc, từ chối hỗ trợ. Nhiều tin đồn cô đòi ly hôn để tránh gánh nợ hơn 5.600 tỷ đồng và bảo vệ con cái. Đến nay, cô chưa từng thăm chồng trong tù, bị chỉ trích "vô tình" nhưng cũng được thông cảm vì muốn bảo vệ gia đình khỏi dư luận.

Chồng An Dĩ Hiên bị tuyên án 13 năm tù. Ảnh: Weibo

Hiện An Dĩ Hiên đưa hai con về Đài Loan (Trung Quốc)sống kín tiếng, dựa vào tài sản cá nhân (khoảng 14,5 triệu USD) và thu nhập từ cho thuê bất động sản (khoảng 4 tỷ đồng/tháng). Nhan sắc cô xuống sắc rõ rệt, trang điểm xuề xào, phải tự chăm con mà không có chồng bên cạnh.

Câu chuyện của An Dĩ Hiên là bài học đắt giá về hôn nhân hào môn: tiền bạc không mua được hạnh phúc thực sự. Từ "công chúa" được cầu hôn nhẫn 71 tỷ, cô rơi vào kiếp nạn sống như giúp việc, rồi chồng tù tội, một mình gồng gánh nuôi con.

Dù vậy, An Dĩ Hiên vẫn mạnh mẽ vượt qua, tập trung vào các con và gia đình. Thương thay cho một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, từng có tất cả nhưng giờ phải đối mặt bao sóng gió. Mong rằng cô sẽ tìm lại bình yên, vì vẻ đẹp thực sự không nằm ở kim cương hay biệt thự, mà ở sức mạnh nội tại và tình yêu thương dành cho con cái.

An Dĩ Hiên vất vả làm mẹ đơn thân khi chồng đi tù. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo

Tác giả: Minh Hồng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

