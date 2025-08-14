Nghệ An chỉ đạo chủ động ứng phó với thiên tai, sẵn sàng đối phó mưa lớn, lũ quét

Ngày 14/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (Ban CHPCTT – TKCN&PTDS) tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 172/VP-PCTT nêu rõ: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khả năng xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới. Cùng với đó là mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh, mưa lớn diện rộng và các rủi ro khác tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết và những thiệt hại nặng nề mà các xã miền núi phía Tây của tỉnh Nghệ An đã phải hứng chịu trong thời gian qua, Văn phòng Thường trực Ban CHPCTT – TKCN&PTDS tỉnh Nghệ An đã đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã và các cơ quan liên quan triển khai ngay các nội dung sau. Đối với tuyến biển, cần theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện để họ chủ động phòng tránh. Cần duy trì liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đối với đất liền, yêu cầu theo dõi sát sao diễn biến mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các đơn vị cũng cần sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Cuối cùng, yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban CHPCTT – TKCN&PTDS tỉnh Nghệ An.

