Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Nghệ An họp phiên thứ 15

Quang cảnh phiên họp

Trong quý IV năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt, triển khai nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình, dư luận Nhân dân; kịp thời chỉ đạo xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi vi phạm, nhất là trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Công tác giám sát được tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính công, tài sản công, an toàn thực phẩm và các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm; đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận định hướng một số nhiệm vụ trong quý I/2026

Về nhiệm vụ quý I năm 2026, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định tiếp tục bám sát chương trình, quy chế làm việc; tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát quyền lực; phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đồng thời tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn