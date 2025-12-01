Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 12/2025

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Trong tháng 12/2025, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động phát hiện, tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh, không để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự.

Lực lượng chức năng tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện quyết liệt.

Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm được đẩy mạnh. Thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 155 vụ liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, làm bị thương 48 người. Các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 18 vụ, 24 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu 29,15 gam heroin, 12.010 viên và 17,69 gam ma túy tổng hợp, 11,01 gam ma túy đá, 2,7 gam ketamin; phát hiện, xử lý 62 vụ, 68 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường; tai nạn giao thông xảy ra 44 vụ, làm chết 32 người, bị thương 25 người.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong khối đã báo cáo, làm rõ những nội dung trọng tâm của ngành, lĩnh vực; phân tích, đề xuất những vấn đề, nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Trong tháng 1/2026, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đề nghị các lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiểm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung lãnh đạo triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031.

Các ngành trong khối phải chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của nhân dân, trên cơ sở đó tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các vấn đề phát sinh. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó, phải tăng cường công tác đối thoại, chú trọng tập trung giải quyết những vụ việc có nguy cơ phức tạp và tập trung đông người. Nhanh chóng giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của cá nhân, tổ chức. Tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó làm tốt công tác phòng ngừa để không xảy ra sai phạm.

Cùng với đó, tăng cường bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn đặc thù, nhất là an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh dân tộc, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh trong khu vực công nghiệp.

Tăng cường quản lý, tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo…

