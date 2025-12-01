Bà xã Đoàn Văn Hậu thả dáng trên biển Phú Quốc, khoe đôi chân dài miên man

Trên trang cá nhân, nàng WAG Doãn Hải My vừa khiến mạng xã hội "lụi tim" khi chia sẻ loạt ảnh du lịch cuối năm cùng gia đình chụp tại biển Phú Quốc. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, bà xã Đoàn Văn Hậu còn khẳng định đẳng cấp vóc dáng với đôi chân dài thương hiệu. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Doãn Hải My lựa chọn bộ bikini liền thân màu đen dài tay, thiết kế ôm sát lấy đường cong cơ thể. (Ảnh: IGNV)
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi hoàng hôn trên biển Phú Quốc, nhan sắc của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 được nhận xét là ngày càng thăng hạng. (Ảnh: IGNV)
Thần thái rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng cùng mái tóc đen dài suôn mượt giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Dù diện trang phục kín đáo hơn so với những bộ bikini hai mảnh thường thấy, nhưng chính thiết kế này lại càng làm nổi bật vóc dáng mảnh mai và đôi chân dài miên man, thon gọn của người đẹp sinh năm 2001. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là vòng eo con kiến và cơ thể săn chắc của Doãn Hải My dù đã trải qua sinh nở. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ có những khung hình khoe dáng đơn lẻ, bộ ảnh còn gây sốt bởi những khoảnh khắc cực tình cảm của gia đình Đoàn Văn Hậu. (Ảnh: IGNV)
Những bức ảnh ngược sáng ghi lại cảnh ba thành viên nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, hay giây phút bé Lúa được bố Hậu công trên vai, tạo nên hình ảnh gia đình vô cùng ấm áp, bình yên. (Ảnh: IGNV)
Đáng nói, bộ ảnh này được đăng tải trong bối cảnh trước đó mạng xã hội từng rộ lên những đồn đoán về việc Doãn Hải My "lớn tiếng" với chồng, như lời khẳng định về tình cảm gia đình bền chặt. (Ảnh: IGNV)
Từ ngày kết hôn với Văn Hậu và lên chức mẹ, tiểu thư Doãn Hải My ngày càng được yêu mến bởi hình ảnh thanh lịch, văn minh trên mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn