Cảnh báo ngập lụt, nguy cơ lũ quét tại Nghệ An

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 12 giờ qua (từ 20 giờ ngày 16/8 đến 8 giờ ngày 17/8), khu vực các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng tại Nghệ An, khu vực thị xã Hoàng Mai cũ, lượng mưa đo được là 152 mm, huyện Quỳnh Lưu cũ là 128,4 mm.

Đường Nguyễn Thái Học, phường Thành Vinh, Nghệ An sáng nay. Ảnh: K.T

Trong 3 đến 6 giờ tới, trên địa bàn các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Theo ghi nhận, đến 12h ngày 17/8, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại một địa phương thuộc TP Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Diễn Châu cũ. Tình trạng sạt lở đã và đang diễn ra tại một số tuyến đường huyết mạch thuộc các xã vùng lũ phía Tây Nghệ An, đặc biệt, tuyến quốc lộ 16 đi các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai, Quế Phong.. bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa sựu an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia phát đi cảnh báo cấp độ 1 về nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại gần 80 xã, phường, trong đó có nhiều xã phía Tây Nghệ An vừa bị thiệt hại nặng nề do đợt lũ lụt lịch sử vào cuối tháng 7 vừa qua như: Bắc Lý, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mỹ Lý, Nga My, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương…

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cảnh báo mưa lũ tại Nghệ An. Ảnh: K.T.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Sáng 17/8, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nghệ An cũng phát đi cảnh báo, đợt mưa này nguy cơ cao gây ngập úng các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối tỉnh Nghệ An. Thời gian ngập lụt có khả năng kéo dài đến trưa ngày 18/8 với độ ngập sâu từ 0,2 - 0,6m.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV