Năm 2025 nhìn lại: 8 vụ bắt giữ người nổi tiếng khiến dư luận bàng hoàng

Kẹo Kera - cú sụp đổ của hoa hậu và những KOL đình đám

Được xem là một trong những vụ án gây tốn nhiều giấy mực và làm dậy sóng dư luận nhất năm 2025, vụ “kẹo rau Kera” liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã phơi bày mặt tối phía sau hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của các KOL đình đám trên mạng xã hội.

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 người, trong đó có Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), để điều tra các hành vi “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng” theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh từ 15/3 đến 15/5/2025 nhằm phục vụ công tác điều tra, dù thời điểm đó chưa bị khởi tố.

Quang Linh Vlog và Hằng Du Mục

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Ảnh: VTV)

Đến tối 19/5, VTV đưa tin Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoa hậu Thùy Tiên, cáo buộc liên quan hai tội danh nêu trên. Việc điều tra được mở rộng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh kẹo Kera liên quan Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER).

Ngày 19/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án. Các bị cáo gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc CER), Lê Thành Công (thành viên HĐQT), Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo cáo trạng, sản phẩm SuperGreens Gummies (kẹo Kera) do Công ty Chị Em Rọt đứng tên tự công bố ngày 17/12/2024, thuê Công ty Asia Life gia công sản xuất. Dù là chủ sở hữu và trực tiếp kinh doanh, các bị cáo không kiểm tra, giám sát chất lượng, biết rõ hàm lượng chất xơ trong mỗi viên kẹo chỉ đạt 0,935%, không có căn cứ khoa học cho thông tin quảng cáo “1 viên kẹo bằng một đĩa rau”, nhưng vẫn thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu thuê để quảng bá sai sự thật trên mạng xã hội.

Từ 12/12/2024 đến 14/3/2025, đã có 56.385 khách hàng mua 129.617 hộp kẹo, thu hơn 17,5 tỷ đồng, trong đó 12,4 tỷ đồng được xác định là thu lợi bất chính.

Hình ảnh hoa hậu Thuỳ Tiên tại phiên toà (Ảnh: Viết Thanh)

Kết thúc phiên tòa, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Hoa hậu Thùy Tiên cùng bị tuyên phạt 2 năm tù. Đến ngày 8/12, TAND TP.HCM cho biết chưa nhận được đơn kháng cáo. Luật sư của Thùy Tiên xác nhận thân chủ không kháng cáo và sẽ chấp hành án khi bản án có hiệu lực.

DJ Ngân 98 và nhạc sĩ Lương Bằng Quang bị bắt vì hàng giả và hối lộ

DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang là những cái tên tiếp theo bị xướng lên, khiến làng giải trí Việt liên tục chao đảo vì các vụ án liên quan đến hàng giả và hối lộ.

Theo đó, vào ngày 13/10, Công an TP HCM đã bắt Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngân 98 là người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Theo điều tra, từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân”. Trên giấy tờ, các sản phẩm này có hồ sơ cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép, không có hồ sơ công bố.

Ngân 98 bị bắt (Ảnh: Công an TP.HCM)

Sản phẩm “viên rau củ Collagen” được đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000, quảng cáo là giúp tăng hiệu quả giảm cân khi dùng chung với sản phẩm chính. Dù ghi chú trên bao bì là “hàng tặng kèm, không bán”, thực tế Ngân bán trọn bộ như một liệu trình, khuyến khích khách hàng sử dụng song song. Cơ quan chức năng xác định các sản phẩm này có chứa chất cấm, sử dụng nhiều có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến đột quỵ.

Đến ngày 23/10, Công an TP HCM khởi tố và bắt tạm giam ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982) về tội “Đưa hối lộ”, đồng thời khởi tố Lê Sỹ Cường (SN 1987) về tội “Môi giới hối lộ”. Kết quả điều tra cho thấy, sau khi bị kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh vào tháng 7/2024, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Cường nhằm né tránh việc bị xử lý.

Lương Bằng Quang bị bắt (Ảnh: Công an TP.HCM)

Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Hoàng Hường bị bắt vì né thuế

Ngày 3/10, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên.

Theo đó, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại hệ sinh thái kinh doanh do Hoàng Hường điều hành.

Theo điều tra, Hoàng Hường - nữ doanh nhân nổi tiếng trên mạng xã hội - đã lập 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên để kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Dù đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động, Hường dùng cách này để ngụy tạo tính “hợp pháp” và né tránh nghĩa vụ thuế.

Hoàng Hường thời điểm bị bắt (Ảnh: VTV)

Từ 1/2021 đến 6/2025, Hoàng Hường bị xác định để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu, kê sai thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can, gồm Hoàng Thị Hường, 2 em rể và 3 nhân viên, đồng thời mở rộng điều tra thêm các hành vi vi phạm khác trong hệ thống công ty của Hoàng Hường.

Trước đó, Hoàng Hường từng xuất hiện trên mạng xã hội như một nữ doanh nhân thành đạt với hình ảnh tự tin, phô trương sự giàu có qua các buổi livestream. Người này còn gây chú ý bởi danh sách dài những sai phạm liên quan quảng cáo thực phẩm chức năng, phát ngôn miệt thị cộng đồng và các hoạt động kinh doanh gây tranh cãi.

Vợ chồng “bà hoàng thẩm mỹ” Mailisa bị bắt vì buôn lậu

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, Hoàng Kim Khánh (chồng Mai) và 6 người khác về tội Buôn lậu.

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty vệ tinh, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được khoác áo hợp pháp.

Từ cấu trúc ngụy trang này, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng Doctor Magic.

Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, chỉ riêng 3 sản phẩm chủ lực gồm kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23 đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, đem lại nguồn lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Mai và Khánh tự nguyện nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả, giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và nhiều tài sản giá trị khác phục vụ điều tra.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng, nơi Trương Ngọc Ánh từng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo điều tra, năm 2007, Trương Ngọc Ánh đại diện Công ty Đất Rồng kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp 9,1 triệu USD để phát triển hai dự án bất động sản, trong đó riêng dự án tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) nhận 4,49 triệu USD. Dù hợp đồng quy định công ty đứng tên sở hữu dự án, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H lại đứng tên cá nhân mua đất, hạch toán khống phần chênh lệch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, khi dự án bị thu hồi và được bồi thường hơn 26,1 tỷ đồng, Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chỉ nộp 3 tỷ đồng về công ty, giữ lại hơn 10 tỷ đồng sử dụng cá nhân. Tối cùng ngày, công an khám xét nơi ở, thu giữ 1 iPad và nhiều tài liệu để phục vụ điều tra.

Shark Bình bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin về một số vụ án điển hình đã được điều tra, khám phá, trong đó có vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) giữ chức Chủ tịch HĐQT. Theo cơ quan điều tra, ông Bình đã bị khởi tố và bắt tạm giam về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan dự án tiền số AntEx và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Các quyết định tố tụng được thực thi từ ngày 10/10. Ngoài Shark Bình, 9 người khác có liên quan cũng bị khởi tố về hai tội danh này.

Shark Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Linh Đan

Quá trình điều tra xác định, ông Bình lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm, nhằm tạo niềm tin cho nhà đầu tư và tránh hiện tượng bán tháo đồng tiền AntEx. Tuy nhiên, dự án triển khai không đúng lộ trình, sau đó ông Bình và các cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án AntEx, chuyển sang ví cá nhân, bán quy đổi ra tiền Việt để chia nhau.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ khối tài sản khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ USD, 18 sổ đỏ và 2 xe ô tô. Trước khi vướng lao lý, ông Nguyễn Hòa Bình là doanh nhân công nghệ nổi tiếng và là một trong các “cá mập” của chương trình Shark Tank Việt Nam.

Chiều 15/12, tại họp báo tổng kết năm của Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung với ông Bình và Nguyễn Hữu Tuất, về tội Trốn thuế.

Nguyễn Công Trí bị bắt trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý

Ngày 23/7, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá một đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó nhà thiết kế Nguyễn Công Trí là một trong những người có liên quan. Vụ việc được phát hiện từ ngày 12/6, khi lực lượng chức năng kiểm tra hành chính một căn nhà trên đường Lạc Long Quân, bắt quả tang Nguyễn Quốc Trung (SN 1991) tàng trữ và mua bán cần sa, cocain. Trung khai giao dịch ma túy qua các nền tảng Telegram và Signal, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng trung gian.

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP.HCM)

Mở rộng điều tra, công an xác định nhiều đối tượng tham gia đường dây với vai trò giao hàng, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Trần Phú Long (SN 1989) và Nguyễn Công Trí (SN 1978, nhà thiết kế thời trang) có liên quan và cùng sử dụng trái phép chất ma túy vào tối 23/6 tại nhà riêng ở phường Tân Hưng, TP.HCM.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Công Trí và Trần Phú Long, công an thu giữ nhiều vật dụng nghi dùng để sử dụng ma túy như đĩa sứ, tiền cuộn tròn và thẻ nhựa. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đây là dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy. Hiện Công an TP.HCM đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Rapper Bình “Gold” bị bắt vì cướp tài sản

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, sáng 26/7, rapper Vũ Xuân Bình (Bình Gold) thuê taxi do anh B. điều khiển để di chuyển từ Hà Nội về Quảng Ninh. Trong quá trình di chuyển, Bình có biểu hiện mất kiểm soát, liên tục chửi bới, bóp cổ và đạp vào ghế lái, yêu cầu tài xế chạy theo chỉ đạo của mình.

Khoảng 10h cùng ngày, khi xe bị ùn tắc, Bình yêu cầu anh B. đi vào làn khẩn cấp nhưng bị từ chối. Lợi dụng lúc mất cảnh giác, tài xế thoát ra khỏi xe để cầu cứu, còn Bình chiếm đoạt chiếc taxi cùng ví tiền của nạn nhân, rồi tiếp tục điều khiển xe theo hướng cầu Thanh Trì, xuống đường đê. Trên đường đi, Bình dùng tiền trong ví của anh B. để mua thuốc lá và hút ngay trong xe.

Rapper Bình "Gold" tại cơ quan điều tra

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tổ chức truy vết. Đối tượng Vũ Xuân Bình bị bắt giữ không lâu sau đó. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Bình có biểu hiện “ngáo đá”. Kết quả xét nghiệm cho thấy đối tượng dương tính với ma túy ketamine và cần sa.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Bình Gold đã bị bắt tạm giam 3 tháng 21 ngày để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi cướp tài sản của rapper này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể nói, chuỗi vụ án rúng động liên tiếp trong năm 2025 cho thấy ánh hào quang của danh tiếng không thể là “lá chắn” trước pháp luật. Khi sức ảnh hưởng trên mạng xã hội bị khai thác sai mục đích, biến niềm tin công chúng thành công cụ trục lợi, cái giá phải trả không chỉ là sự nghiệp sụp đổ mà còn là vòng lao lý khó tránh. Những bản án, những cuộc điều tra chưa khép lại cũng đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của người nổi tiếng trong kinh doanh, quảng bá và cách xã hội nhìn nhận, kiểm soát quyền lực mềm mang tên “độ phủ truyền thông”.

Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn