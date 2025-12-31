Nghệ An: Doanh nghiệp khoáng sản dẫn đầu trong danh sách nợ thuế

Ngày 30/12, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Thuế cơ sở 5 đã công bố danh sách 26 doanh nghiệp là người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Cụ thể, ngày 28/11, Thuế cơ sở 5 đã phát thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 31/10, với số tiền là 3.986.665.477 đồng.
Lý do công khai: vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Mỏ khai thác đá tại Quỳ Hợp, Nghệ An
Đáng chú ý, dẫn đầu trong danh sách này đều là các doanh nghiệp về lĩnh vực khoáng sản, cụ thể: Công ty TNHH Thiên Sơn (Mỏ đá xây dựng, Lèn Bãi Bắn, Xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) nợ số tiền: 648.574.920 đồng; Công ty CP xây dựng và khoáng sản Thịnh Phát (Khối Nam, Xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An) nợ số tiền: 628.574.956 đồng; Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Duy Anh (Xóm 8, Xã Châu Hồng, tỉnh Nghệ An) nợ số tiền: 624.646.722 đồng; Công ty CP chế biến khoáng sản An Vinh (Khu Công nghiệp Châu Quang, Xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) nợ số tiền 496.044.436 đồng…
Ngoài ra, các doanh nghiệp khác nợ thuế thấp nhất từ 20 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng.
Tác giả: Văn Bình
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn