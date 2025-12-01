Nóng: Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Zalo điều chỉnh quy định, không buộc người dùng phải đồng ý cho thu thập, lưu trữ dữ liệu

Ngày 31/12, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) - Bộ Công Thương cho biết đã ghi nhận thông tin về việc cập nhật Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo liên quan đến thu thập, sử dụng dữ liệu người dùng trên nền tảng do Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG vận hành.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 29/12/2025, UBCTQG đã gửi giấy mời Công ty VNG làm việc vào ngày 31/12/2025 để yêu cầu báo cáo các nội dung liên quan đến việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng, cùng các hoạt động cung cấp dịch vụ trên Zalo.

Yêu cầu báo cáo bao gồm: Thông tin chung về nền tảng Zalo, điều khoản sử dụng, chính sách dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; quy trình cung cấp dịch vụ trực tuyến; cơ chế tiếp nhận phản ánh của người dùng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu Zalo điều chỉnh quy định, không buộc người dùng phải đồng ý cho thu thập, lưu trữ dữ liệu. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 30/12/2025, UBCTQG nhận được văn bản từ phía VNG đề xuất lùi lịch làm việc do tài liệu liên quan tới nhiều lĩnh vực chuyên môn và chưa hoàn tất. Doanh nghiệp đồng thời cho biết đang phối hợp với một số cơ quan quản lý khác.

Theo VTC News, để kịp thời phòng ngừa, hạn chế các rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã có văn bản số 2111/CT-HĐM ngày 31/12/2025 đề nghị Công ty VNG nghiêm túc, khẩn trương thực hiện một số nội dung.

Đáng chú ý là việc rà soát và điều chỉnh cách thức triển khai thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo theo hướng không đặt người tiêu dùng vào tình thế phải đồng ý cho công ty thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin của người tiêu dùng như một điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Đồng thời bảo đảm việc người tiêu dùng thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính hình thức.

Rà soát toàn bộ hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (các thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo, các quy chế, chính sách liên quan đến việc cung cấp dịch vụ) đang và dự kiến áp dụng đối với người tiêu dùng, bảo đảm các nội dung này phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi tiếp tục áp dụng trên thực tế.

Có biện pháp bảo vệ thông tin và tạm thời không chuyển giao cho bên thứ ba đối với những người tiêu dùng đã chấp nhận Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo mới được cập nhật.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp trên cơ sở các thông tin, tài liệu được cung cấp và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên không gian mạng.

