Lũ quét ở Pakistan khiến gần 200 người chết; Trực thăng rơi khi cứu trợ

Người dân tập trung tại hiện trường vụ sập cầu do lũ lụt ở miền bắc Pakistan hôm 15-8 - Ảnh: AFP

Theo Đài ABC News ngày 15-8, ông Ali Amin Gandapur, tỉnh trưởng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (tây bắc Pakistan) xác nhận vụ tai nạn trong thông cáo ngày 15-8 (giờ địa phương).

“Trực thăng MI-17 của chính quyền tỉnh chở hàng cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn ở Bajaur, đã rơi tại khu vực Pandiyali, huyện Mohmand do thời tiết xấu. Năm thành viên phi hành đoàn, trong đó có hai phi công, đã thiệt mạng”, ông Gandapur cho biết.

Tại miền bắc và tây bắc Pakistan, lũ quét đã cướp đi sinh mạng ít nhất 194 người chỉ trong 24 giờ qua, trong đó có 78 người tử vong ở huyện Buner (miền tây bắc Pakistan) hôm 15-8, BBC dẫn thống kê của giới chức địa phương.

Hàng chục người bị thương khi lũ phá hủy nhà cửa ở các ngôi làng thuộc huyện Buner, nơi chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp cùng ngày. Theo thông cáo của chính phủ, xe cứu thương đã đưa 56 thi thể đến các bệnh viện địa phương.

Chiếc trực thăng gặp nạn hôm 15-8 đang làm nhiệm vụ cứu trợ thì rơi xuống khu vực tây bắc.

Ít nhất 35 người hiện vẫn mất tích tại những vùng này, theo giới chức địa phương.

Lực lượng cứu hộ đã sơ tán 1.300 du khách bị mắc kẹt ở huyện miền núi Mansehra, nơi xảy ra sạt lở hôm 7-8.

Tính từ ngày 26-6 đến nay, hơn 477 người - phần lớn là phụ nữ và trẻ em - đã thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến mưa lớn trên khắp Pakistan, theo Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Pakistan.

Tác giả: Uyên Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn