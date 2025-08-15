Lũ quét bất ngờ, vùng lòng hồ Bản Vẽ oằn mình khắc phục

Ông Lô Văn Giáp – Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông cho biết, thời điểm khoảng 1h30, dòng nước dữ bất ngờ ập xuống, khiến 8 hộ dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, sân vườn và lối đi bị đất đá vùi lấp, đồ đạc bị cuốn trôi hoặc phá hỏng hoàn toàn.

Trận lũ quét từ thượng nguồn khe Huồi Phi Mày bất ngờ đổ về bản Sàn, xã Hữu Khuông.

Chỉ hơn 20 ngày trước, bản Sàn từng bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3, nhưng thiệt hại khi đó không đáng kể. Lần này, sức tàn phá lớn hơn nhiều, đẩy cuộc sống của bà con thêm phần khó khăn.

Bản Sàn nằm trong khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, với 219 hộ dân (847 nhân khẩu) chủ yếu làm nương rẫy và đánh bắt cá suối. Nhiều lao động đã phải rời quê làm công nhân để kiếm thêm thu nhập.

Ngay sau trận lũ, chính quyền xã Hữu Khuông đã huy động lực lượng dân quân, Công an, đoàn thể cùng người dân khẩn trương dọn dẹp, khơi thông dòng chảy, sửa chữa tạm thời nhà cửa, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: Báo Công Lý