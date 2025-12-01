Báo châu Âu bức xúc với 2 oan ức của ĐT Việt Nam

Thành công lớn của các đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt Nam mở đầu năm 2025 với chức vô địch AFF Cup 2024 dành cho ĐTQG. “Những chiến binh sao vàng” khép lại hành trình 12 tháng đáng nhớ bằng tấm huy chương vàng SEA Games 33 của đội U22. Xuyên suốt nhiều giải đấu trong năm nay, bóng đá Việt Nam đã thành công tại các vòng loại châu lục.

7 đội tuyển của bóng đá Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết (VCK) các giải bóng đá châu Á gồm đội tuyển U23 nam, đội tuyển U17 nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển U20 nữ, đội tuyển U17 nữ, đội tuyển futsal nam và đội tuyển futsal nữ. Trước đây, chỉ mới có bóng đá Nhật Bản thực hiện được thành tích tương tự. Đặc biệt theo thống kê, tất cả các đội tuyển nói trên của bóng đá Việt Nam đều kết thúc vòng loại với thành tích bất bại. Có đến 5 đội tuyển của chúng ta giành vé lọt vào VCK các giải châu Á mà không để thủng lưới bàn nào tại vòng loại, gồm đội tuyển U23 nam, U17 nam, đội tuyển quốc gia nữ, đội tuyển U20 nữ và đội tuyển U17 nữ.

Các ĐT Việt Nam thi đấu thành công trong năm 2025

“Bóng đá Việt Nam đã và đang củng cố vị thế thống trị khi thấu tóm các danh hiệu ở cấp độ ĐTQG và U23 trong năm qua. Giời đây, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á hoàn toàn có thể nghĩ đến việc thời hoàng kim của bóng đá Thái Lan khép lại, khi họ tụt lại quá xa so với Việt Nam”, tờ Super Ball của Indonesia viết.

Tiếc cho 2 trận thua oan uổng

Bên cạnh việc đánh giá cao dấu ấn trong năm 2025 mà bóng đá Việt Nam có được, truyền thông quốc tế cũng lấy làm tiếc khi “Những chiến binh sao vàng” thất bại trong 2 trận đấu đầy oan uổng, sau sai lầm của trọng tài cũng như việc gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

Kênh truyền hình NTV (Đức) đã đăng tải bài phân tích riêng về tình huống bàn thắng của Bích Thùy bị từ chối, trong thất bại ở trận chung kết SEA Games 33 trước Philippines. Đài truyền hình này thẳng thắn nhận định: “Trọng tài đã mắc sai lầm đến mức không thể tin nổi. Đây có lẽ là sai lầm tệ nhất trong năm nay”, khi cho rằng cầu thủ Việt Nam bị thổi việt vị dù đứng trên hàng phòng ngự đối phương tới gần 2 mét. Không chỉ truyền thông châu Âu, hàng loạt trang tin trong khu vực Đông Nam Á như Se Asia Goal hay SEAGF News cũng gọi đây là sai lầm lớn nhất của công tác trọng tài. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Philippines tại Đại hội Thể thao khu vực.

ĐT Việt Nam chịu trận thua oan uổng khi Malaysia gian lận đội hình - Ảnh: FAM

Trong khi đó, liên quan đến trận ĐT Việt Nam thua 0-4 trước dàn cầu thủ nhập tịch “lậu” của Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, ký giải John Duerden viết trên DW (Đức) như sau: “Cả thế giới phải rút ra bài học từ vụ việc của Malaysia. Bê bối nhập tịch của bóng đá quốc gia này có thể buộc FIFA phải xem xét, điều chỉnh các quy định liên quan đến quốc tịch cầu thủ trong tương lai”.

Nếu như không có 2 sự cố đáng tiếc kể trên, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể khép lại năm 2025 đầy hoàn mỹ. Dẫu sao, những thành tựu của các đội tuyển quốc gia đã được cả thế giới ghi nhận và bảo vệ. Giờ là lúc để các đội tuyển nước nhà hướng đến những giải đấu trong năm 2026.

Lịch thi đấu các giải đáng chú ý trong năm 2026 của ĐT Việt Nam 1. VCK U23 châu Á 2026 (từ ngày 6 đến 24/1) 2. VCK futsal châu Á 2026 (27/1-7/2) 3. VCK Asian Cup nữ 2026 (1-21/3) 4. Vòng loại Asian Cup 2027 (31/3) 5. VCK U20 nữ châu Á 2026 (1-18/4) 6. VCK U17 nữ châu Á 2026 (30/4-17/5) 7. VCK U17 châu Á 2026 (7/5-24/5) 8. AFF Cup 2026 (24/7 - 26/8) 9. ASIAD 2026 (19/9 - 4/10) Báo Trung Quốc đánh giá cao tinh thần U23 Việt Nam Theo trang Baidu (Trung Quốc), U23 Việt Nam là đội bóng có thể gây ra nhiều khó chịu cho các “ông lớn” ở VCK U23 châu Á 2026. Trang thông tin thuộc đất nước tỷ dân nhận định: “Thái Lan và Việt Nam sẽ không còn là mục tiêu dễ lấy điểm như trước. Họ đã phát triển một tinh thần mạnh mẽ và kiên cường. U23 Thái Lan sẽ mang đến giải châu Á khao khát chứng minh sau thất bại trong trận chung kết SEA Games. U23 Việt Nam sẽ có được sự tự tin của nhà vô địch Đông Nam Á. Kỹ thuật, tư duy chiến thuật và tinh thần chiến đấu đáng nể mà đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện cho thấy một tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Họ đang sẵn sàng thách thức các đối thủ mạnh ở tầm cỡ châu lục”.

