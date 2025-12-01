Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Thực hiện phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá”

Năm 2025, toàn Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã lấy phương châm “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tinh gọn hiệu quả, tăng tốc bứt phá” làm trọng tâm hành động; tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển xanh, bền vững; nâng cao năng lực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời tăng cường cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nhờ vậy, toàn Ngành đạt được những kết quả quan trọng, tích cực: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước cả năm tăng 3,7-3,92% (cơ bản đạt mục tiêu đề ra). Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS cả năm ước đạt 70,09 tỷ USD (vượt mục tiêu Chính phủ giao là 65 tỷ USD).

Ngành đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy của Bộ sau sắp xếp; chủ động, linh hoạt, kịp thời trong phản ứng chính sách, ứng phó với những biến động của tình hình thế giới và trong nước. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, nhưng toàn Ngành đã tập trung cao độ hướng tới hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Ngành đã chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, đặc biệt là 4 Nghị quyết “Bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68), nhằm tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, nông thôn, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường bền vững. Hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về nông nghiệp và môi trường tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước.

Toàn ngành duy trì tăng trưởng, phát triển trên tất cả các tiểu ngành, lĩnh vực, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm tốt cung ứng hàng hóa, nhất là lương thực thực phẩm cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Nhiều sản phẩm chủ lực đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục, đóng góp lớn vào thặng dư thương mại của cả nước. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, giữ ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều biến động. Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đạt kết quả toàn diện, hoàn thành sớm các mục tiêu đề ra, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Bên cạnh đó, Bộ đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm các yếu tố đầu vào cho phát triển kinh tế - xã hội như đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đa dạng sinh học. Công tác quản lý tài nguyên từng bước được tăng cường theo hướng hiện đại, chặt chẽ, công khai, minh bạch, gắn với bảo tồn và phát triển bền vững. Công tác phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu được thực hiện bài bản, hiệu quả; năng lực dự báo, cảnh báo và chỉ đạo ứng phó ngày càng được nâng cao, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.

Công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử được triển khai quyết liệt, hướng tới mục tiêu xây dựng Bộ Nông nghiệp và Môi trường số. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tinh giản đầu mối trung gian và phân cấp mạnh cho địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra được đổi mới về nội dung, phương thức; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, chú trọng đối thoại, hòa giải, tuyên truyền chính sách pháp luật, qua đó giảm số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường được mở rộng, đi vào chiều sâu…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Thú y và các văn bản dưới luật theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của cả nước làm cơ sở để các tỉnh áp dụng cho xây dựng định mức phù hợp với địa phương. Trường hợp phân cấp cho địa phương thì phải có hướng dẫn của Bộ và có dịch vụ tư vấn để thực hiện nội dung này. Đồng thời, tiếp tục quan tâm bố trí đảm bảo đủ kinh phí thực hiện các Chương trình phát triển lâm nghiệp năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; bố trí nguồn vốn để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cho các dự án đầu tư chế biến sâu các sản phẩm như tinh dầu quế, chế biến dược liệu. Đề nghị thống nhất về chính sách bảo vệ phát triển rừng thành một chương trình và giao cho một cơ quan quản lý để thuận tiện cho quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện…

Tiếp tục thực hiện tốt Tam nông, tăng cường liên kết Năm nhà

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đạt được trong thời gian qua. Theo Thủ tướng Chính phủ, trong năm, ngành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao: Bộ máy tinh gọn; Thể chế đột phá; Chuyển đổi xanh, số; Tam nông phát triển; Tài nguyên khơi thông; Kiên trì vượt khó.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thực hiện tốt Tam nông: Người nông dân là trung tâm, là chủ thể; Nông thôn là nền tảng; Nông nghiệp là động lực. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Ngành Nông nghiệp và Môi trường có vị trí chiến lược đặc biệt, là trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế và nay trở thành nhân tố quan trọng cho công cuộc phát triển, chuyển mình của Quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Ngành cần thực hiện tốt các nhiệm vụ gồm: Quản trị phải hiện đại, thông minh; thể chế phải khơi thông nguồn lực; khoa học phải phát triển toàn diện; Tam nông thịnh vượng; tài nguyên bền vững; môi trường an toàn. Tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế chính sách, chiến lược quy hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong ngành và xây dựng người nông dân thông minh.

Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo ba trục sản phẩm: Sản phẩm quốc gia, sản phẩm của tỉnh, sản phẩm của địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc. Tăng cường liên kết Năm nhà: Nhà nông, nhà nước, doanh nghiệp, nhà băng và nhà khoa học. Phát triển thủy sản là ngành mũi nhọn trong nông nghiệp, phát triển kinh tế biển; quyết tâm chống khai thác IUU. Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, mở rộng thị trường quốc tế, tập trung xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam. Chuyển đổi tư duy, cách tiếp cận quản lý tài nguyên và môi trường; chuyển từ khai thác tối đa sang quản lý vốn tự nhiên. Thực hiện phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; kiên quyết xóa bỏ các khâu trung gian; xây dựng cơ sở dữ liệu để làm giảm sức lao động thông qua trí tuệ thông minh, chuyển đổi số…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn