Truy tìm thân nhân nam thanh niên tử vong bất thường trong công viên

Chiều 31/12, Công an phường Hạnh Thông đang phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong bất thường ở công viên Trần Thị Nghỉ.

Hiện trường nơi phát hiện nạn nhân tử vong.

Theo đó, đầu giờ chiều cùng ngày, người dân vào công viên tập thể dục hoảng hốt khi phát hiện nam thanh niên nằm bất động ở khu vực bên trong công viên nên báo với Công an.

Công an phường xuống hiện trường kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong. Xung quanh nạn nhân chỉ có một vài vật dụng cá nhân, không giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân. Công an phường phát thông báo tìm kiếm người thân của nạn nhân để đưa nạn nhân về lo hậu sự.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn