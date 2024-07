Nghệ An ban hành 9 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030 là đô thị biển văn minh

Sáng 3/7, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì, điều hành phiên họp đã chủ trì phiên họ thường kỳ tháng 6.

Trong 10 năm qua, thành phố Vinh đã có những thành tựu phát triển quan trọng về kinh tế cũng như ngày càng khẳng định là cực tăng trưởng, động lực phát triển quan trọng của tỉnh Nghệ An. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chăm lo.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Thành phố Vinh phát triển chưa đột phá so với các đô thị trong khu vực, nhất là khả năng kết nối, tạo liên kết vùng. Kinh tế tăng trưởng thiếu bền vững. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu. Các yếu tố để thành phố Vinh trở thành trung tâm vùng chậm hình thành, chưa đạt mục tiêu đề ra.

Thời gian tới, địa giới hành chính của thành phố Vinh sẽ được mở rộng sau khi sáp nhập thêm thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định ban hành Nghị quyết là cơ sở chính trị quan trọng nhằm định hướng những tư duy mới, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm tạo động lực để xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, là đô thị biển văn minh, hiện đại; tầm nhìn đến năm 2045 là đô thị thông minh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, một trong những động lực phát triển, cực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ.

Nghị quyết gồm 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Quán triệt, tuyên truyền, tạo thống nhất nhận thức và hành động về phát triển thành phố Vinh; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội;

Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

