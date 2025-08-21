Một vùng đất rộng hơn 50 km2 ở Nghệ An sẽ thay đổi diện mạo sau sáp nhập

Nghệ An: Xã Tam Đồng sau sáp nhập và định hướng phát triển

Ngày 21/8, Đảng bộ xã Tam Đồng (Nghệ An) tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của một đơn vị hành chính mới, được thành lập vào tháng 6/2025 theo Nghị quyết 1678 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tam Đồng ra đời trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba xã Thanh Tiên, Thanh Liên và Thanh Mỹ.

Xã Tam Đồng hướng đến nhiều mục tiêu thiết thực trong 5 năm tới

Sau sáp nhập, xã Tam Đồng có diện tích 53,38 km², dân số 26.382 người, với 39 tổ chức Đảng và 1.172 đảng viên. Quy mô lớn hơn cả về diện tích lẫn dân số, xã đứng trước những cơ hội và thách thức mới trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong giai đoạn 2020-2025 (thời điểm trước khi sáp nhập), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba xã đã đạt nhiều thành quả toàn diện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 8,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người 69,3 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 65,5%. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 10.000 tấn/năm.

Nhiều mô hình kinh tế mới xuất hiện, mang lại thu nhập cao như nuôi hươu lấy nhung, trồng mướp lấy xơ, hành tăm, nuôi lươn không bùn, hay trồng cây nguyên liệu giấy. Bên cạnh đó, địa phương đã thu hút đầu tư thành công, với 2 nhà máy may lớn, tạo việc làm cho hơn 1.300 lao động.

Phong trào xây dựng nông thôn mới cũng ghi dấu ấn. Cả ba xã trước sáp nhập đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, với tổng vốn đầu tư gần 260 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, tất cả các trường học đều đạt chuẩn quốc gia, y tế - an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đại hội Đảng bộ xã Tam Đồng: Mục tiêu và định hướng 2025-2030

Đại hội Đảng bộ xã Tam Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, xác định phương hướng phát triển toàn diện với mục tiêu: phát triển kinh tế nhanh, bền vững; mạnh về giáo dục; hạ tầng đồng bộ; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đồng ra mắt, nhận nhiệm vụ (Ảnh: Báo Nghệ An)

Đại hội đề ra 20 chỉ tiêu cơ bản, bao gồm:

Kinh tế: Tăng trưởng bình quân 11-12%/năm; thu ngân sách 25-30 tỷ đồng vào năm 2030; thu nhập bình quân đầu người đạt 90-95 triệu đồng/năm.

Xây dựng Đảng: Các tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc.

Văn hóa - xã hội: Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, tỷ lệ gia đình văn hóa duy trì trên 95%.

Môi trường: chú trọng bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải.

Quốc phòng - an ninh: Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để đạt mục tiêu, xã Tam Đồng đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp và 3 khâu đột phá. Trong đó nhấn mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; hoàn thiện quy hoạch xã; phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực; xây dựng hạ tầng đồng bộ; chú trọng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh – đánh giá cao những thành quả mà nhân dân và chính quyền địa phương đã đạt được. Ông đồng thời đề nghị xã tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiện toàn đội ngũ cán bộ; hoàn thiện công tác quy hoạch; tăng cường liên kết vùng với các xã lân cận như Hạnh Lâm, Cát Ngạn, Hoa Quân, Sơn Lâm và Đại Đồng.

Trong thời gian tới, Tam Đồng sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hữu cơ, công nghệ cao, gắn với thương hiệu OCOP. Song song, địa phương tiếp tục củng cố các tiêu chí nông thôn mới, phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, văn hóa, thể thao.

