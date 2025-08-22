25 trường tham gia cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc

26 đội thi của 25 trường đại học trên toàn quốc tham dự cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên lần V - 2025.

Cuộc thi là hoạt động do Hội các ngành Sinh học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức, được Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam bảo trợ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công nhận.

Thông qua cuộc thi để phát hiện tài năng, tăng cường giao lưu học hỏi, trau dồi kiến thức, năng lực nghiên cứu của sinh viên và sự hợp tác các cơ sở giáo dục đại học, góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học môn Sinh học.

Ban Tổ chức phát động cuộc thi từ tháng 1/2025 và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ 25 trường đại học trên toàn quốc với 155 thí sinh của 26 đội thi tham gia. Đó là những sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc có các Khoa hoặc Bộ môn liên quan đến sinh học, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, y học, dược học, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, môi trường…

Mỗi đơn vị thành lập 1 đội thi gồm 5 sinh viên và không giới hạn số đội. Sinh viên có thể đăng ký tham dự cá nhân và chỉ được chấp nhận khi đáp ứng yêu cầu về đối tượng dự thi và không giới hạn số thí sinh đăng kí dự thi.

Trong 3 ngày thi, thí sinh sẽ trải qua 2 nội dung thi: Lý thuyết (Thi trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy tính) và Thực hành theo Chương trình Sinh học đại cương (Mỗi thí sinh tham dự đều phải thi tất cả các lĩnh vực).

Phần thi lý thuyết bao gồm các lĩnh vực: Sinh học tế bào (gồm cả sinh học phân tử, hóa sinh, vi sinh học); Sinh học cơ thể thực vật; Sinh học cơ thể động vật; Di truyền học và tiến hóa; Sinh thái học và tập tính; Hệ thống sinh học.

Phần thi thực hành bao gồm các lĩnh vực: Sinh học tế bào (sinh học phân tử đại cương, hóa sinh, tế bào học); Sinh học cơ thể thực vật (phân loại, giải phẫu học, sinh lý thực vật); Sinh học cơ thể động vật (phân loại, giải phẫu học, sinh lý động vật); Di truyền học và kỹ thuật gen; Vi sinh và kiểm nghiệm vi sinh.

GS.TS Trần Lê Bình, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam khẳng định: “Từ năm 2023, Olympic Sinh học sinh viên đã được Bộ GD&ĐT chính thức công nhận là kỳ thi sinh viên giỏi cấp quốc gia. Với những thành tích, ý nghĩa đạt được qua các mùa và số lượng sinh viên tham gia ngày càng tăng, đây là điều hết sức đáng tự hào, hoan nghênh”.

Theo TS Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Olympic Sinh học sinh viên lần V được tổ chức trên tinh thần đổi mới sáng tạo. Cuộc thi không chỉ tạo cơ hội để sinh viên phát huy năng lực, bản lĩnh trước các thử thách hấp dẫn của môn Sinh học, mà còn là dịp giao lưu, kết nối và ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ thời sinh viên.

Trong khuôn khổ cuộc thi, các thí sinh sẽ có nhiều hoạt động bên lề lý thú như giao lưu bóng chuyền, gala văn nghệ và tham gia trò chơi kết nối. Với những hoạt động này giúp cho các bạn thí sinh trên toàn quốc có cơ hội học hỏi, gắn kết, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho các đội thi sau những giờ thi căng thẳng.

