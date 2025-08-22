Chi tiết 92 vị trí người dân có thể gửi ô tô, xe máy khi xem diễu binh

Trong thời gian diễn ra hoạt động tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, trên địa bàn TP Hà Nội (A80), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức cấm đường, hạn chế một số loại phương tiện, trong một số khoảng thời gian nhất định của các ngày 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30/8, ngày 1, 2/9/2025 và tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện bị cấm, bị hạn chế lưu thông.

Cục CSGT thông báo 92 vị trí người dân ở Hà Nội có thể gửi ô tô, xe máy khi xem diễu binh.

Để đảm bảo việc đi lại của người tham gia giao thông, hoạt động của doanh nghiệp vận tải và phục vụ người dân tập kết phương tiện, thuận lợi cho việc theo dõi, quan sát, di chuyển, Cục CSGT đã bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện để hỗ trợ nhân dân tập kết phương tiện, thuận tiện cho việc di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của A80.

Chi tiết các vị trí và loại phương tiện có thể tập kết như sau

Khu vực depot của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Xe khách 30 chỗ trở lên. Lưu ý đỗ xe dọc trên các tuyến đường nội bộ, dự kiến sức chứa khoảng 100 xe 45 chỗ.

Bãi đỗ xe của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (tại Nhổn): Xe ô tô con, xe máy, xe đạp; sức chứa khoảng 700 xe ô tô con.

Khu đất của Công ty TNHH MTV Khai thác (giáp Trường Đại học Công nghiệp): Xe máy, xe đạp.

Khu đất tại vị trí trung chuyển xe buýt Nhổn: Xe máy, xe đạp.

Lòng đường đôi 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến đường 32) xe khách, xe ô tô con; sức chứa khoảng 300 xe ô tô con.

Lòng đường các tuyến phố: Quan Hoa, Nguyễn Văn Huyên, Trần Quý Kiên, Trần Thái Tông, Thành Thái, Duy Tân, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Vũ Phạm Hàm, Trần Kim Xuyến, Mạc Thái Tổ, Mạc Thái Tông, Trần Quốc Hoàn, Hàm Nghi, Hạ Yên Quyết... Chỉ tập kết xe ô tô con, sức chứa 500 xe.

Bãi xe trong khuôn viên Đại học Quốc gia, Trường đại học Sư phạm, Đại học Giao thông vận tải: Xe ô tô con, xe máy, xe đạp.

Trong bến xe Yên Nghĩa: Xe ô tô khách, xe ô tô con; khoảng 150 xe 45 chỗ.

Khu depot của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Xe ô tô khách, lưu ý đỗ dọc các tuyến đường nội bộ, sức chứa khoảng 100 xe 45 chỗ.

Lòng đường tuyến phố Nguyễn Khuyễn, đường 19/5 (phường Hà Đông): Xe ô tô con, sức chứa 35 xe.

Khuôn viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Khuôn viên Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Thủy lợi, Đại học Công đoàn: Xe ô tô con, xe máy, xe đạp.

Bãi đất trống gần Công ty Thuốc lá Thăng Long (đường Nguyễn Trãi): Xe khách, khoảng 200 xe 45 chỗ.

Lòng đường 2.5 (từ Kim Đồng đến Đền Lừ): Xe khách, xe ô tô con; khoảng 400 xe ô tô con.

Lòng đường các tuyến phố: Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Trần Đại Nghĩa, Phố Vọng, Nam Sơn, Linh Đường, Đạm Phương: Xe khách, xe ô tô con.

Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Xây dựng: Xe ô tô con, xe máy, xe đạp.

Khu vực phía Bắc cầu Nhật Tân, lòng đường các tuyến phố trong khu Ngoại Giao đoàn: Xe ô tô con; sức chứa 80 xe.

Khu vực phía Bắc cầu Chương Dương, lòng đường Hồng Tiến và Nguyễn Gia Bồng: Xe ô tô con; sức chứa khoảng 550 xe.

Các tuyến đường Phú Hựu, Hoàng Như Tiếp: Xe ô tô con, sức chứa 35 xe.

Khu vực phía Đông cầu Vĩnh Tuy, lòng đường Đàm Quang Trung, khu đất trống gần đường Đàm Quang Trung: Xe khách, xe ô tô con; sức chứa khoảng 200 xe ô tô con và 200 xe ô tô 45 chỗ.

Các tuyến đường diễu binh, diễu hành

Các khối hành quân: Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Cửa Nam, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng Tháng 8, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao.

Tuyến xe, pháo diễu hành: Thanh Niên, Giảng Võ, Láng Hạ, Láng, Trần Duy Hưng, Hầm chui Trung Hoà, đường gom Đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công, An Dương Vương, Âu Cơ, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Trần Phú.

Các tuyến đường cấm triệt để tất cả các phương tiện (trừ xe có phù hiệu)

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Hướng đi dành cho đại biểu, khách mời

Ban Tổ chức bố trí vị trí ngồi cho các đại biểu, khách mời tham dự Lễ kỷ niệm như sau: Khán đài A (từ A0, A1, A2, A3, A4 với 2.142 đại biểu); Khán đài B (từ B1-B5 với 14.490 đại biểu); Khán đài C (C1 - C5 với 8.360 đại biểu, trong đó có 4.598 khối xếp hình bố trí tại khu vực C2 + C3); Khối đứng lực lượng vũ trang 18 khối với 1.800 đồng chí; Khối đứng hồng kỳ với 1.800 đồng chí.

Địa điểm các chốt kiểm soát an ninh đại biểu, khách mời

Cổng đặt tại số 17 Ngọc Hà (kiểm soát hướng vào Bảo tàng Hồ Chí Minh vào các khán đài).

Cổng đặt tại Ông Ích Khiêm - Lê Hồng Phong (kiểm soát hướng vào khán đài A1, A3, Quần chúng).

Cổng đặt tại Lê Hồng Phong - Hùng Vương (kiểm soát hướng vào khán đài A1, A3, Quần chúng).

Cổng đặt tại Độc Lập - Điện Biên Phủ (kiểm soát vào khu vực Khán đài A2, A4, Quần chúng).

Cổng đặt phía sau Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (kiểm soát hướng vào khán đài A2, A4, Quần chúng). Cổng đặt trên đường Hoàng Văn Thụ - phía trước Ban tổ chức Trung ương (kiểm soát hướng vào của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, khách mời). Cổng đặt tại khu vực Cổng Xanh C (kiểm soát an ninh vào khu vực VIP). Hướng đi và điểm tập kết phương tiện cho các đại biểu Phương tiện có phù hiệu Đại biểu 1 (ngồi tại khu vực khán đài A1 + A3 bên phải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - phía đường Chùa Một Cột): Xe từ các hướng di chuyển và dừng tại ngã tư Chu Văn An - Lê Hồng Phong hoặc Trần Phú - Ông Ích Khiêm, đại biểu xuống xe đi bộ vào khán đài qua trạm kiểm tra an ninh số 8 Hùng Vương hoặc số 2 Ông Ích Khiêm. Sau đó xe di chuyển tiếp theo sự điều hành của lực lượng CSGT về tập kết tại khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long, Trạm 66 Bộ Quốc Phòng (số 5 Hoàng Diệu), Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cũ (số 28 Điện Biên Phủ). Phương tiện có phù hiệu Đại biểu 2 (ngồi tại khu vực khán đài A2 + A4, bên trải Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - phía Phủ Chủ tịch): Xe từ các hướng di chuyển và dừng tại ngã ba Hoàng Diệu - Hoàng Văn Thụ, đại biểu xuống xe đi bộ qua trạm kiểm tra an ninh tại đây và vào vị trí trên khán đài. Sau đó xe di chuyển tiếp theo sự điều hành của lực lượng CSGT tập kết trong khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long hoặc Trạm 66 Bộ Quốc Phòng (số 5 Hoàng Diệu), Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam cũ (số 28 Điện Biên Phủ). Phương tiện có phù hiệu Đại biểu (ngồi tại khu vực khán đài B + C): Xe từ các hướng di chuyển vào khu vực tổ chức dừng tại các điểm trên tuyến Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Trần Phú, Chu Văn An đại biểu đi bộ di chuyển vào khu vực khán đài qua các chốt kiểm tra an ninh tại Độc Lập - Điện Biên Phủ, Bắc Sơn - phía sau Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và Hoàng Diệu - Hoàng Văn Thụ. Sau đó các phương tiện di chuyển đến vị trí tập kết tại trụ sở UBND quận Long Biên cũ, Bảo tàng Hà Nội, Cung Kiến Trúc (đường Xuân Tảo), các tuyến đường trong khu đô thị Tây Hồ Tây. Phù hiệu K.V.B.V: Dùng cho các phương tiện của cơ quan, bộ, ban, ngành và người dân khu vực cấm đường; phù hiệu trên không có giá trị để ra, vào khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm, chỉ tập kết trong trụ sở cơ quan, đơn vị. Đối với các khối Hồng kỳ và khối xếp hình: Từ các hướng di chuyển vào đường Sơn Tây, các khối xuống xe đi bộ vào khu vực tổ chức qua trạm kiểm tra an ninh số 17 Ngọc Hà. Các phương tiện di chuyển và tập kết trên đường 40 mét, nối từ cầu Nhật Tân đến cầu Thăng Long (khu đô thị Sunshine) và khu vực vòng xuyến cầu Nhật Tân. Đối với khối quần chúng tham gia diễu hành và biểu diễn nghệ thuật: từ các hướng di chuyển về tập kết trên đường Quán Thánh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiến hành kiểm tra an ninh tại khu vực tập kết. Các phương tiện di chuyển và tập kết trong khuôn viên trường Đại học Bách Khoa. Đối với đoàn xe có CSGT dẫn đường (cấp Bộ trưởng và tương đương) dự kiến di chuyển theo tuyến Đại biểu 1, 2 trả đại biểu; đoàn xe di chuyển đến tập kết tại sân Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 19 Ngọc Hà). Lộ trình di chuyển dành cho người dân Người dân có nhu cầu di chuyển về Hà Nội, khu vực trung tâm TP Hà Nội để quan sát, theo dõi các hoạt động của A80 chủ động cập nhật thông tin các điểm tập kết phương tiện đã được Ban Tổ chức bố trí và khuyến cáo di chuyển, như sau: Nhân dân các địa phương vào Hà Nội có nhu cầu qua các tuyến cửa ngõ phía Tây hạn chế tối đa di chuyển trên tuyến Quốc lộ 21A (đoạn từ nút giao với Quốc lộ 32 đến ngã tư Chợ Bến), Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 để phục vụ cho các đoàn hành quân, cơ động lực lượng; sử dụng các lộ trình khác để thay thế khi di chuyển vào trung tâm Hà Nội (khuyến cáo di chuyển ra khu vực cửa ngõ phía Nam, Đông Nam, Đông Bắc và phía Bắc thành phố để vào khu vực trung tâm). Nhân dân các địa phương di chuyển vào Hà Nội qua các tuyến cửa ngõ phía Nam (Quốc lộ 1A, Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ…), phía Đông Nam (Quốc lộ 5A, Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), phía Đông Bắc (Quốc lộ 3, Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) và phía Bắc (Quốc lộ 2, Cao tốc Hà Nội - Lào Cai) đi theo các tuyến đường vào địa bàn nội đô Hà Nội; đến các khu vực lần lượt bên ngoài Vành đai 3, Vành đai 2 thì hạn chế lưu thông vào khu vực bên trong; gửi xe tại các điểm tập kết phương tiện được Ban tổ chức bố trí, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: Từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: Từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ) và di chuyển đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình. Cục CSGT khuyến cáo người dân có nhu cầu di chuyển về TP Hà Nội, khu vực trung tâm TP Hà Nội để quan sát, theo dõi các hoạt động của A80 hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân; tập trung sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe khách, xe buýt, tàu hoả, tàu điện trên cao,…) để tránh gia tăng đột biến lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông. Trường hợp phải sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông để di chuyển, quan sát, theo dõi các hoạt động của A80, người dân cần lưu ý các điểm tập kết phương tiện cá nhân đã được Ban tổ chức bố trí; dừng, đỗ, tập kết phương tiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên hè phố gây cản trở, ùn tắc giao thông. Đối với các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, các chủ phương tiện thuộc đối tượng phân luồng và nhân dân khi tham gia giao thông thực hiện nghiêm yêu cầu quy định cấm đường, hạn chế tối đa tham gia giao thông trên các tuyến đường đã thông báo hạn chế phương tiện giao thông đường bộ và các yêu cầu khác được lực lượng chức năng khuyến cáo; chủ động cập nhật tình hình giao thông và lựa chọn khung giờ, tuyến đường phù hợp trong thời gian diễn ra các hoạt động của lễ kỷ niệm.

Tác giả: Trung Nguyên

Nguồn tin: Báo Tin tức