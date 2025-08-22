Vợ chồng Duy Mạnh gây sốt khi tặng quà đặc biệt cho người dân đi xem diễu binh

Duy Mạnh cùng bà xã Quỳnh Anh phát tặng kem miễn phí, nước uống cho người dân khi đi xem tổng hợp luyện A80

Ngày 21/8, Hà Nội rộn ràng không khí lễ hội trước thềm sự kiện tổng hợp luyện lần 1 chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nổi bật giữa phố Nguyễn Thái Học là ngôi nhà số 121 của vợ chồng cầu thủ Đỗ Duy Mạnh – nơi vừa được trang trí lộng lẫy, vừa tặng 500 que kem miễn phí mời bà con tới vui chơi và cổ vũ sự kiện trọng đại này.

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã tụ tập trước căn nhà 121 phố Nguyễn Thái Học để chụp ảnh với tiểu cảnh tái hiện không gian Hà Nội xưa: sạp báo, bàn nước, nón lá, lá cờ đỏ sao vàng.

Duy Mạnh tiết lộ, chính bà xã anh - Nguyễn Quỳnh Anh là người đã cùng chị gái Huyền Mi – vợ của cầu thủ Văn Quyết lên ý tưởng trang trí nhà cửa dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh, đồng thời mở rộng cửa nhà ở phố Nguyễn Thái Học đón bà con đi xem A80 ghé thăm, tặng kem, đồ uống, quạt miễn phí. Điều đặc biệt, những chiếc kem được vợ chồng Duy Mạnh phát tặng bà con được tạo hình ngôi sao vàng trên nền đỏ – biểu tượng quốc kỳ.

Vợ Duy Mạnh - Quỳnh Anh, vợ Văn Quyết - Huyền Mi và gia đình phát tặng kem miễn phí cho bà con

Hình ảnh đại gia đình Duy Mạnh, Quỳnh Anh cùng vợ chồng Văn Quyết, Huyền Mi và các con nhỏ phát từng que kem, chai nước mát cho người dân đi xem duyệt binh để lại ấn tượng sâu sắc với “cộng đồng mạng”. Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa của gia đình trong ngày đại lễ của đất nước, trung vệ đội trưởng ĐT Việt Nam bày tỏ ngắn gọn: “Tự hào là người Việt Nam. Tôi rất vui vì có thể làm được điều ý nghĩa trong ngày trọng đại của đất nước”.

Đây là hành động tuy giản dị nhưng mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ tạo nên không khí rộn ràng trước thềm Quốc khánh, cặp đôi còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, sự gắn kết cộng đồng. Nhiều người dân đi qua đều cho biết vợ chồng của tuyển thủ ĐT Việt Nam rất thân thiện với người hâm mộ.

Không chỉ nổi bật trên sân cỏ, trung vệ Đỗ Duy Mạnh còn gây ấn tượng bởi đời sống gia đình hạnh phúc bên vợ – Nguyễn Quỳnh Anh, con gái cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Họ tổ chức đám cưới hồi tháng 2/2020 sau 5 năm hẹn hò. Tháng 8 cùng năm, Quỳnh Anh và Duy Mạnh chào đón con trai đầu lòng – bé Đỗ Duy Minh (tên gọi ở nhà Ú), và đến tháng 8/2023, gia đình càng thêm đủ đầy với bé gái thứ hai – Cony.

