Quy tắc chăm sóc da đơn giản nhưng hiệu quả mang tên 1-2-3

(Ảnh: Getty images)

Sau khi bị mụn, làn da trở nên yếu ớt, dễ bị kích ứng và thường để lại dấu vết như thâm nám hoặc sẹo nếu không được nuôi dưỡng đúng cách.

Để hỗ trợ da phục hồi nhanh chóng, các chuyên gia da liễu khuyên áp dụng phương pháp chăm sóc tối giản nhưng đầy hiệu quả mang tên 1-2-3.

Phương pháp này bao gồm ba bước cơ bản là làm sạch da bằng nước muối sinh lý, sử dụng toner giúp cân bằng độ pH và cuối cùng là đắp mặt nạ giàu dưỡng chất để tái tạo và cải thiện sức khỏe làn da.

1. Làm sạch da bằng nước muối sinh lý một lần mỗi ngày

Vệ sinh da bằng nước muối sinh lý mỗi ngày là một phương pháp hiệu quả để chăm sóc da sau mụn.

Các chuyên gia khuyến nghị rằng, trong giai đoạn này, làn da cần được nuôi dưỡng, phục hồi và tăng cường sức đề kháng. Việc sử dụng nước muối sinh lý để làm sạch da sẽ giúp "xoa dịu" làn da một cách tối ưu.

Nước muối sinh lý với nồng độ NaCl 0,9% có khả năng làm sạch nhẹ nhàng, sát khuẩn và giảm nguy cơ nhiễm trùng mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da. Điều này giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại và hỗ trợ quá trình tái tạo.

Thời điểm thích hợp để sử dụng nước muối sinh lý là vào buổi sáng, giúp da được làm sạch cơ bản và sẵn sàng tiếp nhận các sản phẩm chăm sóc tiếp theo. Vào buổi tối, bạn nên kết hợp dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ sau bước tẩy trang để đảm bảo vệ sinh da sâu hơn và loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, dầu thừa tích tụ trong ngày.

(Ảnh: Getty images)

2. Thoa toner hai lần/ngày

Sau khi làm sạch da bằng nước muối sinh lý, các chuyên gia da liễu khuyến nghị bạn nên sử dụng toner (nước hoa hồng) hai lần mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối.

Nhiều người vẫn hay lầm tưởng rằng toner chỉ là một bước phụ không cần thiết, nhưng trên thực tế, đây lại là bước quan trọng giúp phục hồi độ pH tự nhiên của da sau khi rửa mặt. Đồng thời, toner còn hỗ trợ việc se khít lỗ chân lông và chuẩn bị bề mặt da để hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng ở các bước kế tiếp.

Bạn hãy ưu tiên lựa chọn những loại toner không chứa cồn, với thành phần dịu nhẹ như chiết xuất hoa cúc, lô hội hoặc allantoin để mang lại hiệu quả chăm sóc da tối ưu.

3. Đắp mặt nạ phục hồi ba lần mỗi tuần

Cuối cùng, đắp mặt nạ phục hồi ba lần mỗi tuần là một bước không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da, đặc biệt là sau mụn.

Việc lựa chọn mặt nạ chứa các thành phần giàu dưỡng chất như hyaluronic acid, vitamin B5 hoặc peptide có thể giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, cung cấp độ ẩm tối ưu và hỗ trợ tái tạo tế bào mới. Dù vậy, việc áp dụng hàng ngày không được khuyến khích để tránh nguy cơ bí tắc lỗ chân lông hoặc gây kích ứng cho da.

Một chu trình chăm sóc da sau mụn không nhất thiết phải quá phức tạp. Điều cốt lõi là biết cách sử dụng sản phẩm phù hợp, lắng nghe phản ứng của làn da và kiên trì tuân thủ nguyên tắc chăm sóc 1-2-3. Chỉ sau vài tuần, bạn sẽ cảm nhận sự cải thiện đáng kể: làn da trở nên sáng hơn, đều màu hơn và khỏe mạnh hơn từng ngày./.

(Ảnh: Getty images)

Nguồn tin: vietnamplus.vn