Tài xế taxi “tung cước” khiến khách tử vong vì bị "quỵt" tiền

Ngày 22/8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Vũ Hà Tuấn Lộc (SN 2000, tài xế taxi) mức án 13 năm tù về tội “Giết người".

Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khuya 15/7/2024, Vũ Hà Tuấn Lộc đang chạy xe taxi lưu thông trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp (cũ) thì nhận được đơn đặt xe từ ứng dụng của khách là P.T.N di chuyển từ địa chỉ số 30, Đường số 10, Phường 10, quận Gò Vấp (cũ) đến địa chỉ số 60, đường HT45, phường Hiệp Thành, Quận 12 (cũ).

Sau khi đón N., Lộc chạy xe đến địa chỉ trên nhưng N. nói không phải địa chỉ này và yêu cầu Lộc chở N. đi thêm một đoạn. Lúc này, N. lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó nói ra lấy đồ. Ngồi trên xe chờ khoảng 15 phút không thấy ai đi ra và N. cũng không thanh toán vì nói không mang theo tiền, Lộc yêu cầu N. gọi điện thoại cho người thân ra thanh toán tiền xe. Sau đó rất lâu, Lộc tiếp tục yêu cầu trả tiền xe nhưng N. không trả.

Khoảng 01 giờ 20 phút ngày 16/7/2024, Lộc chở N. đến trước trụ sở Công an phường Hiệp Thành, Quận 12 (cũ). Lộc và N. bước xuống xe cãi nhau.

N. nói với Lộc không có tiền trả tiền xe và tiếp tục mượn điện thoại của Lộc gọi cho bạn mang tiền đến trả nhưng bạn của N. không đến.

N. ngồi xuống trước lối đi vào trụ sở Công an phường Hiệp Thành (cũ) bỏ đồ từ bên trong hộp giấy ra kiểm tra. Bực tức N. không trả tiền xe nên Lộc dùng chân đá trúng vào mặt làm N. ngã ngửa về phía sau.

Chứng kiến sự việc, một người dân đứng gần đó thấy vậy can ngăn. N. ngồi dậy, tiếp tục bỏ đồ vào trong hộp giấy, nhưng do bị choáng sau cú đá nên N. ngã khụy xuống co giật rồi bất tỉnh.

Thấy vậy Lộc chở N. đến bệnh viện cấp cứu. Khi đến bệnh viện bác sĩ thông báo N. đã chết trước khi vào bệnh viện. Lộc đến Công an khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tác giả: Hà An

Nguồn tin: congan.com.vn