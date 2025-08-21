Nghệ An: Hoàn thiện trụ sở Công an xã và trạm y tế nơi rốn lũ Mỹ Lý

Trạm Y tế xã Mỹ Lý với 7 phòng đang được đơn vị thi công hoàn thiện những khâu cuối cùng.

Trong số các công trình đang được khẩn trương xây dựng theo hình thức nhà lắp ghép, trụ sở Công an xã Mỹ Lý gồm 5 phòng làm việc đã hoàn thành, tạo nơi làm việc ổn định, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn biên giới.

Công an xã Mỹ Lý giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong trụ sở mới.

Trước đó, mưa lũ khiến trụ sở Công an xã Mỹ Lý bị đất đá vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn.

Bên cạnh đó, Trạm Y tế xã Mỹ Lý với 7 phòng đang được đơn vị thi công hoàn thiện những khâu cuối cùng để bàn giao, đưa vào sử dụng, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Trước đó, do Trạm Y tế xã Mỹ Lý bị lũ cuốn trôi, trạm y tế dã chiến đã được thành lập.

Lắp đặt hệ thống điện tại Trạm Y tế xã Mỹ Lý.

Đợt mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 vừa qua gây thiệt hại nặng về cho các xã miền tây Nghệ An.

Lũ lụt đã làm 4 người chết, 4 người bị thương; 484 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 2.328 nhà bị hư hỏng; nhiều diện tích hoa màu, công trình bị hư hỏng… tổng thiệt hại ước tính 3.800 tỷ đồng.

Xã Mỹ Lý là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất.

Cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ nhân dân và học sinh các xã miền tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề được phát động từ ngày 12/8.

Theo kế hoạch, Bộ Công an phối hợp tỉnh Nghệ An xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền tây Nghệ An; xây dựng lại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2, Trạm Y tế và trụ sở Công an xã Mỹ Lý với tổng kinh phí 15 tỷ đồng.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn