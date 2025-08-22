Nhân viên quán karaoke X-Men cùng 14 khách dương tính ma túy

Vào khoảng 1h sáng cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc và Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra quán Karaoke X-Men (khu phố 1 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), phát hiện bắt quả tang tại 4 phòng hát có 17 khách đang hát và 13 nhân viên (5 nhân viên ngồi phòng, 8 nhân viên ở ngoài) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tổ công tác kiểm tra cơ sở karaoke X-Men.



Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 11 túi nilon và 31 viên nén nghi là chất ma tuý, 4 bình khí cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị kiểm tra.

Tiến hành xét nghiệm chất ma tuý đối với số khách và nhân viên trên, kết quả 23 người dương tính với chất ma tuý (trong đó có 9 nhân viên).

Tang vật thu giữ.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn