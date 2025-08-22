Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo

Rà soát, đánh giá tình hình đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng - Ảnh minh họa

Việc rà soát, đánh giá nhằm thực hiện Kết luận số 179-KL/TW ngày 25/7/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác này, đặc biệt là những người đảm nhiệm quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, cần được rà soát toàn diện nhằm bảo đảm bố trí đúng vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường; có đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị cần đánh giá thực trạng, số lượng tăng hoặc giảm so với thời điểm trước ngày 01/7/2025; chỉ rõ ưu điểm về số lượng, cơ cấu, chất lượng; những tồn tại, hạn chế như thiếu nhân lực, thiếu chuyên môn sâu..; phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Từ đó kiến nghị, đề xuất về tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm số lượng; về đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng; và về chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực có năng lực, tâm huyết với công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo...

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo rà soát về Bộ trước ngày 31/8/2025. Kết quả rà soát sẽ được tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm căn cứ để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Thực tế thời gian qua cho thấy, trong quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo tại nhiều địa phương đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Mới đây, tại Hội nghị toàn quốc đánh giá công tác dân tộc và tôn giáo sau khi sắp xếp tổ chức và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức, ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội cho hay, Sở được thành lập từ tháng 3/2025 trên cơ sở Ban Dân tộc Thành phố, tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ.

Đội ngũ cán bộ phần lớn đều mới tiếp cận với công tác dân tộc và tôn giáo nên nhận thức và nghiệp vụ vẫn còn hạn chế. Tại cơ sở, cán bộ cấp xã, phường phải kiêm nhiệm nhiều nội dung công việc khiến việc thực hiện công tác dân tộc và tôn giáo gặp không ít khó khăn.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, ông Nguyễn Sỹ Trường đề xuất Bộ Dân tộc và Tôn giáo sớm ban hành hướng dẫn về đề án sắp xếp vị trí việc làm, nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt ở cấp xã, phường. Đồng thời, ông kiến nghị sớm tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ cấp tỉnh, cấp xã để nâng cao năng lực quản lý, nhất là trong việc vận hành hệ thống mới.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Nghệ An, tỉnh đề xuất tăng biên chế cho các xã, bảo đảm mỗi xã có một cán bộ phụ trách dân tộc và một cán bộ phụ trách tôn giáo, nhằm tăng hiệu quả công tác, chiều sâu cho tham mưu.

Tại Quảng Ngãi, mặc dù đã bố trí cán bộ phụ trách ở hầu hết xã, phường, nhưng phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Trong khi đó những khó khăn về nhân lực cũng xuất hiện ở nhiều tỉnh miền núi như Điện Biên, nơi số lượng công chức còn rất hạn chế...

Từ thực tế đó, các địa phương kiến nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách, ban hành đề án về vị trí việc làm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, để đội ngũ cán bộ thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Rà soát, báo cáo việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền Cũng liên quan đến việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, báo cáo về việc triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Thông báo số 08-TB/BCĐTW ngày 8/8/2025, để có cơ sở báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, thẩm quyền đã được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá tính khả thi, thuận lợi, khó khăn khi thực hiện các quy định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền của các quy định tại các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác (đặc biệt, tập trung vào các nội dung nhiệm vụ, thẩm quyền đã phân cấp cho chính quyền địa phương cấp xã thực hiện). Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản tới các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để tổng hợp, nghiên cứu hoàn thiện hoặc hướng dẫn theo thẩm quyền; đồng thời, gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo.

