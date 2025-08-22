Nữ MC nổi tiếng, sống chung với bạo bệnh vẫn giữ tinh thần lạc quan, U60 bình yên sau đổ vỡ

Từ bỏ đam mê âm nhạc để chuyển hướng làm MC

MC Thảo Vân sinh năm 1970 tại Lạng Sơn. Cô bén duyên với nghề dẫn chương trình từ những năm 1990 nhờ tích cực tham gia công tác đoàn, hội thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, cô dẫn một số chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và nhanh chóng được khán giả yêu thích.

Ít ai biết rằng Thảo Vân từng nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Cô được đặc cách vào Đội văn nghệ của sư đoàn 337, Quân khu 1 với phong hàm Thiếu úy. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy báo trúng tuyến Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Thảo Vân xuống Hà Nội học. Thời sinh viên, cô từng giành 7 Huy chương Vàng tại các cuộc thi giọng hát hay sinh viên Hà Nội và toàn quốc.

Hình ảnh Thảo Vân thời trẻ.

Thảo Vân khoe giọng hát thời sinh viên.

Thảo Vân từng được nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh mời tham gia ban nhạc Hoa Sữa với vai trò giọng ca chính. Trong chương trình Quán thanh xuân, nữ MC từng chia sẻ: "Tôi là dân tay ngang, không được học nhạc lý nhưng được mọi người ưu ái nên cố gắng tập luyện. Tôi nhớ Hoa Sữa những ngày đầu tập nhạc ở một căn hầm tại ngôi nhà ở đường Điện Biên Phủ (Hà Nội). Lúc đó ở ban nhạc tôi cũng là ca sĩ duy nhất, tập nhạc của anh Vũ Quang Trung, song ca cùng Anh Quân. Sau đó có quay một chương trình để phát sóng trên truyền hình, Hoa Sữa phải mượn sân khấu tại Bệnh viện Quân đội 108".

MC Thảo Vân dẫn dắt "Gặp nhau cuối tuần" suốt nhiều năm.

Sau này, Thảo Vân dần từ bỏ đam mê âm nhạc để chuyển hướng sang công việc dẫn chương trình. Và chương trình Gặp nhau cuối tuần từng là điểm hẹn không thể bỏ lỡ mỗi thứ 7 hàng tuần trên VTV. Chương trình tạo làn gió mới trong cách tiếp cận chủ đề xã hội bằng phong cách hài hước, châm biếm nhưng mang tính giáo dục cao.

Số đầu tiên phát sóng với khách mời nhà thơ Trần Đăng Khoa. MC Thảo Vân nhớ lại: "Lần đầu được trang điểm 2 tiếng đồng hồ, trêu chọc nhà thơ về chuyện cưới vợ. Nhà thơ Trần Đăng Khoa dỗi và không muốn tiếp tục, tôi phải tìm cách níu anh ở lại", MC Thảo Vân kể.

Thành công đến nhanh chóng và vượt mong đợi, NSND Khải Hưng cho biết: "Số đầu ra sáng thứ 7, ngay Chủ nhật và thứ 2 báo chí ca ngợi".

Gặp nhau cuối tuần nhanh chóng trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ mỗi thứ 7 hàng tuần. Chương trình tạo làn gió mới trong cách tiếp cận chủ đề xã hội bằng phong cách hài hước, châm biếm nhưng mang tính giáo dục cao.

Từ những ngày đầu phải mời gọi nghệ sĩ tham gia đến khi chương trình hot thì các nghệ sĩ tự tìm đến, Gặp nhau cuối tuần trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng nghệ thuật.

Thảo Vân có sự nghiệp thành công.

MC Thảo Vân từng xúc động bày tỏ: "Gặp nhau cuối tuần mang đến cho tôi cả thanh xuân, tình yêu và rất nhiều thứ. Có thể nói, cuộc sống ở những năm tháng đẹp nhất của tôi gắn với Gặp nhau cuối tuần".

Thảo Vân là gương mặt quen thuộc với khán giả VTV.

Nhờ sức hút của Gặp nhau cuối tuần, Thảo Vân nhanh chóng khẳng định tên tuổi bởi khả năng hoạt ngôn, nhạy bén. Cô liên tục được dẫn dắt các chương trình hài ăn khách như Gặp nhau cuối năm, Gala cười. Đặc biệt, cô là MC duy nhất dẫn 20 mùa chương trình Táo quân. Với sự dẫn dắt dí dỏm, duyên dáng cùng khả năng ứng biến linh hoạt, Thảo Vân góp phần tạo nên thành công cho các chương trình này.

Ngoài công việc liên quan tới nghệ thuật, Thảo Vân còn công tác tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện cô là Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, và là thành viên Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Nữ MC mắc bệnh teo thùy não khi mới ngoài 40

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư của Thảo Vân cũng được khán giả quan tâm. Cô từng kết hôn với NSND Công Lý và có chung một cậu con trai. Tuy vậy, hôn nhân của họ chỉ kéo dài trong 4 năm. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau chăm sóc con trai.

Thảo Vân vẫn giữ mối quan hệ tình cảm tốt đẹp với gia đình chồng cũ. Đặc biệt, nữ MC còn thân thiết với vợ mới của NSND Công Lý – Ngọc Hà. Không ít lần, khán giả thấy hình ảnh Ngọc Hà đi ăn vui vẻ cùng vợ cũ và con riêng của NSND Công Lý.

MC Thảo Vân (thứ 2, từ phải sang) cùng bạn bè tới thăm NSND Công Lý. (Ảnh: NVCC).

Thời gian Công Lý đổ bệnh, Thảo Vân cùng nhiều đồng nghiệp đến thăm, hỏi han sức khỏe. Sự văn minh, hòa nhã của Thảo Vân với Công Lý và gia đình chồng cũ khiến cô càng được nhiều người yêu mến, cảm phục.

MC Thảo Vân là người mẹ đầy yêu thương và quan tâm tới con. Cô dành nhiều thời gian để chăm sóc và giáo dục con, giúp con phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Trong khi đó, con trai Thảo Vân cũng được nhận xét là chàng trai sống rất tình cảm và thương mẹ.

MC Thảo Vân hài lòng với cuộc sống hiện tại khi con trai là chỗ dựa vững chắc.

Tưởng rằng cuộc đời sẽ bình yên nhưng ít ai biết MC Thảo Vân từng mắc căn bệnh gây ảnh hưởng đến công việc.

Năm 2014, cô chia sẻ chuyện bản thân mắc phải căn bệnh teo thùy não trái ở tuổi 44. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể khiến nữ MC gặp tình trạng đãng trí, thậm chí quên hết mọi thứ dù mới xảy ra. Và điều cô lo lắng nhất là cậu con trai còn nhỏ của mình.

Suốt 11 năm qua, Thảo Vân lạc quan sống chung với căn bệnh quái ác. Cô vẫn cống hiến cho khán giả những chương trình hay và ấn tượng. MC Thảo Vân từng chia sẻ dù có những lo lắng về tương lai, cô luôn cố gắng sống tích cực, tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại và không để nỗi sợ hãi chi phối.

Thảo Vân là nguồn cảm hứng cho nhiều người phụ nữ bởi nghị lực phi thường và cuộc sống viên mãn sau những thăng trầm.

Ở tuổi 55, Thảo Vân vẫn giữ cuộc sống đơn thân, chăm sóc con trai. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về chuyện đi bước nữa, nữ MC chia sẻ: "Tôi vẫn luôn nghĩ gia đình là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ ai. Tôi vẫn luôn mong muốn mình sẽ có một gia đình êm ấm, nhưng chuyện chồng con có lẽ là duyên số nên tôi cũng cứ để tự nhiên thôi, khi nào đến sẽ đến".

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn