Sao nhập tịch Malaysia bị vạ miệng

Facundo Garces tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về việc nhập tịch của Malaysia - Ảnh: FAM

Điều này làm dấy lên nghi ngờ về tính hợp lệ trong quá trình nhập tịch của anh theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA).

Vụ việc bắt nguồn từ nội dung phỏng vấn của Garces với tờ El Correo (Tây Ban Nha). Trong đó, cầu thủ đang khoác áo CLB Alaves ở La Liga được trích dẫn nói rằng anh có mối liên hệ huyết thống với Malaysia thông qua ông cố nội.

Tuyên bố này ngay lập tức gây tranh cãi. Bởi theo điều 7 trong quy định của FIFA, một cầu thủ chỉ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia nếu có cha, mẹ hoặc ông, bà sinh ra tại quốc gia đó. Quy định không áp dụng cho thế hệ thứ tư.

Nếu phát biểu ban đầu của Garces là chính xác, việc nhập tịch của anh có thể đã vi phạm quy định của FIFA. Điều này có thể đẩy LĐBĐ Malaysia (FAM) vào rắc rối lớn.

Cụ thể, FAM có thể đối mặt với nguy cơ nhận án phạt nặng, tương tự trường hợp của Timor Leste trong quá khứ. Trước đó, thông tin về gốc gác của trung vệ gốc Argentina này khá mơ hồ và chưa được FAM xác thực bằng tài liệu chính thức.

Trước làn sóng chỉ trích, Facundo Garces đã phải nhanh chóng "chữa cháy" trên trang cá nhân. Anh khẳng định phát biểu của mình đã bị ghi lại sai do lỗi đánh máy và đính chính rằng mối liên hệ huyết thống của anh là từ đời "ông bà". "Tôi là người Malaysia từ gốc gác ông bà, và tôi rất vinh dự được chơi cho đất nước của mình", Garces viết.

Dù cầu thủ này đã lên tiếng giải thích, sự việc vẫn để lại nhiều câu hỏi. Cho đến nay FAM vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào để làm rõ vụ việc. Sự im lặng này khiến bóng đá khu vực không khỏi hoài nghi.

Tác giả: Thanh Định

Nguồn tin: tuoitre.vn