Nổ kho pháo hoa tại Pakistan làm nhiều người thiệt mạng

Theo nhà chức trách, sau tiếng nổ đầu tiên, kho pháo cùng nhiều cửa hàng lân cận bốc cháy, tiếp đó là hàng loạt tiếng nổ nhỏ liên tiếp, khiến người dân phải tháo chạy.

Sức ép từ vụ nổ mạnh đến mức làm vỡ kính của các cửa hàng xung quanh, khiến nhiều người trên đường bị mảnh vỡ bắn trúng. Ít nhất 34 nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện, trong đó 4 người đã không qua khỏi.

Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ một tòa nhà nhiều tầng trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ ban đầu.

Vụ nổ xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Karachi - trung tâm tài chính của Pakistan với hơn 20 triệu dân, hứng chịu đợt mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng.

Tác giả: Linh Tô

Nguồn tin: baotintuc.vn