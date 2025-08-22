Báo Mỹ 'ngả mũ' trước ngôi nhà với 7 khoảng sân tại Việt Nam

Nằm giữa một vùng nông thôn yên bình ở đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam), ngôi nhà đối mặt với thách thức kép: vừa sống hòa hợp với thiên nhiên nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của gia đình đa thế hệ. Ảnh: Oki Hiroyuki
Thách thức chính của ngôi nhà là kết nối 3 thế hệ với lối sống và nhịp sinh học riêng biệt dưới cùng một mái nhà. Giải pháp đột phá là chia ngôi nhà thành hai khối liền kề. Ảnh: Oki Hiroyuki
Không chỉ là giải pháp không gian, đó còn là một cách tư duy. Mỗi khối mang đến cảm giác độc lập, mỗi thế hệ có không gian riêng để nghỉ ngơi và làm việc. Ảnh: Oki Hiroyuki
Điều đặc biệt là hai khối nhà kết nối nhẹ nhàng với nhau qua hành lang thoáng mát, một gian nhà ven hồ và những khoảng sân chung. Ảnh: Oki Hiroyuki
Những khoảng trung gian này là trái tim của ngôi nhà, nơi ánh sáng, không khí và cảm xúc hòa quyện. Ảnh: Oki Hiroyuki
Đáng chú ý, bê tông thô bị coi là thô ráp, lạnh lẽo, nhưng ở đây lại trở thành một vật liệu sống động. Ảnh: Oki Hiroyuki
Bề mặt bê tông được xử lý cẩn thận để duy trì kết cấu nguyên bản. Ánh sáng mặt trời lướt nhẹ trên bê tông, tạo họa tiết chuyển động. Ảnh: Oki Hiroyuki
Sự tương phản giữa vẻ thô ráp của bê tông và sự ấm áp của trần gỗ tạo nên một không gian hiện đại, thanh lịch, vững chắc. Ảnh: Oki Hiroyuki
Ngôi nhà được thiết kế để xóa nhòa ranh giới giữa bên trong và bên ngoài. Một chuỗi 7 khoảng sân (cả lớn lẫn nhỏ) cùng mái dốc dài làm dịu ánh sáng, dẫn hướng gió và tạo nên một trải nghiệm không gian liền mạch. Ảnh: Oki Hiroyuki
Mặt sàn liền mạch từ hiên nhà vào bên trong, tạo nên cảm giác chuyển động mượt mà, không bị gián đoạn. Ảnh: Oki Hiroyuki
Khoảng sân tràn ngập ánh nắng, được bao quanh bởi hai bức tường bê tông vững chắc. Ảnh: Oki Hiroyuki
Phòng khách ngập nắng. Ảnh: Oki Hiroyuki
Khu bếp thiết kế mở, gần gũi thiên nhiên. Ảnh: Oki Hiroyuki
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn