Xe bom phát nổ như sấm gần căn cứ không quân Colombia

ABCNews dẫn thông báo của cảnh sát Colombia xác nhận vụ đánh bom xe xảy ra hôm 21/8 (giờ địa phương), nhắm vào căn cứ không quân Marco Fidel Suarez, nơi đặt Trường Hàng không Quân sự (EMAVI), ở phía Bắc thành phố Cali.

Giới chức Colombia tại hiện trường vụ việc. Ảnh: France24

Thị trưởng Cali Alejandro Eder cho biết, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 36 người bị thương trong sự việc. Chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom. Giới chức Colombia coi đây là hành vi tấn công khủng bố.

“Có tiếng nổ như sấm gần căn cứ không quân. Rất nhiều người bị thương, hàng loạt ngôi nhà trước mặt căn cứ cũng bị hư hại", nhân chứng Hector Fabio Bolanos, 65 tuổi, cho hay.

Nhân chứng Alexis Atizabal, 40 tuổi, cho biết có thể có dân thường nằm trong số những người thiệt mạng. "Có nhiều người đi qua đại lộ này và có thể có người đã tử vong", Atizabal nói.

Một số tòa nhà và trường học trong khu vực đã được sơ tán. Thị trưởng Eder ban hành lệnh cấm xe tải lớn vào thành phố do lo ngại nguy cơ xảy ra các vụ nổ khác, đồng thời treo thưởng 10.000 USD cho người cung cấp thông tin về vụ đánh bom.

Colombia gần đây ghi nhận tình trạng bạo lực gia tăng và hành động ngày một táo bạo hơn của các nhóm vũ trang, lực lượng bán quân sự, băng đảng tội phạm.

Tháng 6/2025, một nhóm vũ trang đã nhận trách nhiệm về một loạt vụ đánh bom và tấn công bằng súng ở Cali và các vùng lân cận, khiến 7 người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 21/8, giới chức Colombia cho biết, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng quân sự và cảnh sát ở phía Tây Bắc đất nước.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân