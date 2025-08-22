Trước vòng 2 V.League 2025/26: Chờ những bất ngờ!

Hiểu Minh và các đồng đội ở PVF-CAND liệu có làm nên bất ngờ tại Lạch Tray? Ảnh: Minh Tuấn

Trong ngày 23/8 sẽ cùng lúc diễn ra 5 trận đấu, lần lượt trên sân Hoà Xuân, Ninh Bình, Vinh, Lạch Tray và Hàng Đẫy. Ở đó, SHB Đà nẵng sẽ có cuộc tiếp đón Hà Tĩnh trên sân Hoà Xuân và mục tiêu của đội chủ nhà là quyết giành 3 điểm, bởi họ muốn bứt phá sau một mùa giải vất vả đua trụ hạng. Ngược lại, thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh của Hà Tĩnh sau trận thua muối mặt trên sân nhà trước tân binh Ninh Bình ở trận ra mắt càng muốn thắng trong chuyến làm khách này. Khi cả chủ lẫn khách đều muốn thắng, trận đấu tại Hoà Xuân sẽ rất đáng xem.

Ngược ra sân Vinh, SLNA sau trận thua ở vòng khai mạc trước tân binh PVF-CAND sẽ về sân nhà tiếp đối thủ khó nhằn nhất giải - đương kim vô địch Nam Định. Đá trên sân nhà, nhưng nếu giành được 1 điểm đã là thành công cho đội bóng xứ Nghệ, nhưng trong thế khó biết đâu họ lại làm nên bất ngờ.

Trong khi đó, Hải Phòng sau trận thua Nam Định tại Thiên Trường sẽ về Lạch Tray tiếp đón tân binh PVF-CAND. Thực tế, Hải Phòng với tài huấn luyện của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với tân binh PVF-CAND còn chưa nhuần nhuyễn trong lối chơi và vẫn rất cần thời gian để kết nối các tuyến. Vì vậy, 3 điểm khả năng sẽ thuộc về đội bóng đất Cảng.

Hoàng Đức và đồng đội có lấy trọn 3 điểm trước Thanh Hoá. Ảnh: Phan Tùng

Tuy nhiên, hấp dẫn nhất trong ngày này có lẽ là cuộc so kè giữa Ninh Bình và Thanh Hoá. Nói thế, vì dẫu Ninh Bình là tân binh, nhưng lực lượng với nhiều ngôi sao cùng ban huấn luyện người Tây Ban Nha lần đầu làm việc tại V.League đang được chờ đợi có thể tạo nên bất ngờ trước một Thanh Hoá từng được xem là “ngựa ô”. Vì vậy, đây là trận đấu rất chờ đợi!

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội sau trận thua trước CA TP.HCM sẽ về sân nhà tiếp HAGL. Ở cuộc đối đầu này, Hà Nội được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng đừng quên trong 5 lần gặp nhau gần đây, Hà Nội lại có đến 3 trận thua trước đội bóng phố Núi. Do đó, nếu Hà Nội có thêm một trận thua nữa trước đội bóng được nhận định yếu nhất giải ngay trên sân nhà, có lẽ họ cũng đừng tiếp tục mơ đua tranh ngôi vô địch ở mùa này, dù V.League chỉ mới đến vòng đấu thứ 2.

Becamex TP.HCM chuẩn bị cho cuộc tiếp đón CAHN. Ảnh: Hoàng Tùng

Đang đứng đầu bảng, sau trận thắng đến 3-0 trước HAGL, thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức của Becamex TP.HCM sẽ về sân nhà tiếp CAHN ở trận đấu muộn nhất vòng 2. Đá sân nhà, nhưng đội bóng đất Thủ được đánh giá thấp hơn và nếu họ có điểm trước “ông lớn” CAHN vừa thua muối mặt trước BG Pathum ở đấu trường Đông Nam Á thì đó sẽ là một bất ngờ.