Điểm chuẩn đại học 2025: Phụ huynh, thí sinh 'đứng ngồi không yên' trước giờ công bố

Nỗi lo từ gia đình thí sinh

Sau khi con trai hoàn thành kỳ thi THPT, nỗi lo lắng của chị Liên Chi (TP Hồ Chí Minh) vẫn chưa dừng lại: “Thi xong tưởng nhẹ nhõm, nhưng giờ còn hồi hộp và mệt hơn khi chờ điểm. Giá vé tàu xe đi lại giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tăng cao, việc cân nhắc con học ở đâu khiến tôi càng thêm rối bời”.

Học sinh TP Hồ Chí Minh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Phụ huynh Tâm Kiệt cũng cho biết nhiều ngày qua “đau tim vì chờ điểm”, còn học sinh thì ví von điểm chuẩn “nhảy múa như sàn chứng khoán”. Bạn Nhung Nguyễn (Tây Ninh), dự thi vào trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Em hồi hộp đến mức ngày nào cũng vào website trường để kiểm tra. Chỉ mong công bố sớm để còn chuẩn bị hồ sơ nhập học cho kịp”.

Không riêng gì Nhung, nhiều thí sinh cho biết vừa phải lo chỗ ở, vừa phải tính toán chi phí nhập học trong khi điểm chuẩn vẫn “treo”. Chị Phạm Quyên (phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Sau bao nhiêu bàn bạc chọn trường, chọn nguyện vọng cho con, giờ lịch công bố thay đổi liên tục khiến cả nhà đều mệt mỏi. Con thì lo kịp nhập học, còn phụ huynh thì lo kế hoạch tài chính”.

Năm 2025, thí sinh sinh năm 2007 là lứa đầu tiên tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chỉ thi 4 môn gồm Toán, Ngữ văn và hai môn tự chọn, tạo ra tới 344 tổ hợp xét tuyển, con số kỷ lục. Quy chế tuyển sinh mới cũng quy định tất cả các trường đại học chỉ được công bố điểm chuẩn sau kỳ thi, dẫn đến số nguyện vọng tăng vọt lên hơn 7,6 triệu (trung bình gần 9 nguyện vọng/thí sinh).

Lọc ảo kỷ lục, trường đại học đồng loạt lùi lịch

Theo ý kiến từ giới chuyên môn, yêu cầu quy đổi điểm tương đương giữa các phương thức xét tuyển chưa bảo đảm công bằng, bởi mỗi trường áp dụng một công thức khác nhau. Có trường quy đổi thành 25 điểm, trong khi trường khác có thể tính ra 27 - 28 điểm cho cùng một thí sinh. Hệ thống chung vì thế phải tiếp nhận và xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, nhiều lần phải chạy lại, thậm chí có nguy cơ quá tải.

Để khắc phục, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tăng số lần lọc ảo từ 6 lên 10. Đây cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển chung, tất cả phương thức xét tuyển đều gộp vào một đợt. Bộ yêu cầu các trường không công bố điểm chuẩn trước lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống (12 giờ 30 phút ngày 22/8).

Tại TP Hồ Chí Minh, hàng loạt trường phải điều chỉnh kế hoạch nhập học. Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh dời lịch đón tân sinh viên sang 23/8. Trường ĐH Công Thương TP Hồ Chí Minh lùi lịch nhập học sang 24/8 - 5/9. Trường Đại học Hùng Vương TP Hồ Chí Minh từng công bố điểm chuẩn dao động 15 - 20 điểm trong ngày 20/8, nhưng sau đó đã gỡ bỏ theo chỉ đạo chung của Bộ.

Trường ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) cũng ra thông báo chính thức sau 17 giờ ngày 22/8 mới công bố điểm chuẩn, buổi tối cùng ngày mở tra cứu trên cổng MyBK; từ 15 giờ ngày 23/8, thí sinh có thể khai báo hồ sơ nhập học trực tuyến. Nhà trường cho biết việc điều chỉnh này nhằm tuân thủ quy định mới, đồng thời đảm bảo tính công bằng và chính xác cho thí sinh.

Theo thống kê, trong 1,16 triệu học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, có hơn 849.000 em đăng ký xét tuyển với 7,6 triệu nguyện vọng. Khoảng 310.000 học sinh (26,7%) không tham gia xét tuyển.

Các chuyên gia khuyến nghị, thí sinh và phụ huynh giữ tâm lý bình tĩnh, theo dõi sát thông báo chính thức từ website, fanpage của trường để nắm rõ lịch nhập học và thủ tục cần thiết. Chủ động cập nhật thông tin sẽ giúp giảm áp lực và tránh rủi ro trong giai đoạn quan trọng này.

Dù gây ra không ít lo lắng, song việc Bộ Giáo dục và Đào tạo siết chặt quy trình xét tuyển và tăng số lần lọc ảo được đánh giá là cần thiết để bảo đảm kết quả trúng tuyển công bằng, chính xác, hạn chế tình trạng nhập học rồi lại rút hồ sơ.

