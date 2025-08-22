"Nữ quái" cùng 3 đồng phạm trả giá đắt vì nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy

Sáng 22/8, TAND Tp.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối với 4 bị cáo gồm: Hồ Thị Bích Trang (SN 1994), Trần Quốc Đoàn (SN 1995), Nguyễn Nhất Khanh (SN 1998) và Đỗ Trọng Truyền (SN 2001), tất cả cùng trú tại Tp.Huế.

Theo cáo trạng, trước đó, vào khoảng 19h45 ngày 16/1, tại đầu kiệt 53 đường Đào Tấn, Tp.Huế, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang bị cáo Trần Quốc Đoàn đang tàng trữ số lượng lớn ma túy để giao cho khách.

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ dưới gầm xe ô tô mang BKS: 75H - 024.45 mà Đoàn điều khiển có 1 gói ni lông màu đen, bên trong có 1 gói tinh thể rắn màu trắng và 1 gói chứa 50 viên nén màu xanh.

Các bị cáo tại phiên toà.

Kết quả giám định xác định, tang vật thu giữ gồm: 49,9951g Ketamine và 17,4134g MDMA.

Quá trình điều tra cho thấy, vào tháng 9/2024, bị cáo Hồ Thị Bích Trang quen biết Đoàn là tài xế dịch vụ taxi. Sau một thời gian, Trang thuê Đoàn tham gia vận chuyển, giao dịch ma túy cho mình.

Theo thỏa thuận, Đoàn có nhiệm vụ đi nhận tiền từ người mua ma túy rồi mang về cho Trang, đồng thời, bị cáo này còn nhận ma túy từ Trang để giao cho khách. Mỗi đơn hàng, Đoàn được trả công từ 300.000 – 500.000 đồng.

Vào khoảng 19h ngày 16/1, Đoàn lái xe ô tô đến đường Nguyễn Sinh Cung nhận 35 triệu đồng từ khách, mang về giao cho Trang rồi tiếp tục nhận ma túy từ Trang đem đến đầu kiệt 53 Đào Tấn để giao thì bị bắt quả tang.

Ngoài Đoàn, Trang còn thuê Khanh (cũng làm dịch vụ taxi) và Đỗ Trọng Truyền tham gia "chân rết". Khanh từng 3 lần đi giao ma túy và canh gác tại các điểm cất giấu để khách đến lấy, được trả công mỗi lần 200.000 – 500.000 đồng cùng ma túy để sử dụng. Truyền cũng nhiều lần tham gia giao ma túy cho khách với thù lao tương tự.

Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Thị Bích Trang, thu giữ thêm 0,1696g Ketamine cùng nhiều tang vật liên quan.

Từ giữa năm 2024 đến lúc bị bắt, bị cáo Trang đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguồn ma túy được bị cáo này mua từ nhiều nơi, chỉ nhớ lần gần nhất mua của Hoàng Văn Cao (SN 1999), trú Tp.Huế, đang bị khởi tố trong vụ án khắc), mỗi lần từ 0,5 lạng đến vài lạng Ketamine, cùng từ 200 – 6.000 viên hồng phiến.

Số ma túy này được Trang cất giữ tại phòng trọ số 07/01 đường Lịch Đợi, Tp.Huế, sau đó chia nhỏ để bán dần cho khách.

Tại phiên toà, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi phạm tội của mình, cả 4 bị cáo xin HĐXX cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Bích Trang 3 năm 9 tháng tù; Trần Quốc Đoàn và Đỗ Trọng Truyền cùng mức án 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Nhất Khanh 2 năm 9 tháng tù.

Tác giả: Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn